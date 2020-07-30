賭博遊戲「妞妞」藏民宅！2火辣女荷官「輪番上陣」...露肩香艷直播

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局日前接獲民眾聚集，獲報到場沒有發現確意外撞見網路直播賭場，警方29日晚上前往查緝，當場帶回2名發牌女荷官以及5名男子，訊後依照賭博罪嫌送辦。

警方調查，29歲鄭姓男子找來3名男子成立網路直播賭場，並找來29歲蘇姓女子以及26歲的江姓女子當發牌荷官，直接將民宅改裝成網路賭場，還主打現場真人發牌。

▲中山分局查緝聚眾滋事時，意外發現直播賭場隱身大樓民宅。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方日前接獲線報，有民眾在民生東路一處大樓內聚眾滋事，但到場後沒有發現，卻意外撞見民宅內有賭桌，事後進入查看發現賭具以及直播間，但當時沒有營業，警方也不動聲色離去。

警方經過蒐證之後，在29日晚上前往查緝，當場查扣賭具以及1名29歲蘇姓女子正在直播賭博遊戲「妞妞」的真人發牌，隨即將人逮捕，訊後將鄭男等人依照賭博罪嫌送辦。

▲中山分局中山二派出所，發現直播賭場隱身大樓民宅，攻堅後查獲賭具以及2名直播荷官。（圖／記者邱中岳攝）

警方發現2名發牌女荷官化身直播主，穿著清涼火辣，甚至還半露香肩若隱若現，吸引許多賭客上門下注，落網時還露出美背，遭警方帶回分局引起不少路人側目。

蘇女到案後坦承，在網路上將百名賭客加入通訊軟體群組，再透過賭博網站「超級牛娛樂城」以直播真人發牌方式，供賭客下注。

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