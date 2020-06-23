銷日哈密瓜一顆1500元 　直播主胡凱彬自掏腰包100顆24日送出

▲直播主胡凱彬(左)向青農邱楷文(右)購100顆銷日哈密瓜,26日下午3點直播時送出。（圖／胡凱彬提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化暖心直播主胡凱彬，今年4月間因為新冠肺炎疫情，將倉庫的3萬片防塵口罩全部贈送，得到許多民眾大力讚揚，如今再看到1名23歲的邱姓青農，辛苦種植推銷日本一顆要價1500元溫室哈密瓜，自掏腰包購買100顆，將於24日下午3時，在直播時送出，藉以感謝農民也號召網友要多食用台灣當季水果。

胡凱彬指出，青農邱楷文，住在彰化田尾鄉，是個農村子弟，農民看天吃飯不容易，尤其年輕人要叫他整天窩在高溫的農田裡，非常有毅力，真的不簡單。

▲青農邱楷文溫室種植的銷日本哈密瓜。（圖／胡凱彬提供）

這顆要價1500元貴森森的哈密瓜，來頭可不小，來自日本的種子，再加上彰化天候氣溫高，只能在溫室內栽培，耗費的成本相對就高，栽種出的成果自然就是價格高昂，所幸獲得日本當地青睞，得以外銷成功。

也因為如此，胡凱彬認為由彰化青農種植出美味又令人垂涎的哈密瓜，也應該要讓全台民眾品嘗，因此自掏腰包購買100顆，於明日下午3時直播時免費送，屆時青農邱楷文也將去到直播室，與網友一起分享種植哈密瓜時的甘苦談。

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