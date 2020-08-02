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徐永明曾批韓國瑜「禁不起誘惑的豬八戒」　網酸：貪汙關到死

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▲▼時代力量「勿忘六四坦克人，台灣齊心撐香港」記者會-徐永明。（圖／記者黃克翔攝）

▲徐永明。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

時代力量黨主席徐永明爆出收賄，1日遭檢方羈押禁見，目前已被黨部停權，而昔日酸韓國瑜的言論也被翻出，吸引許多網友留言朝聖，顯得十分諷刺。

韓國瑜參選2020總統大選時，曾在政見會上質疑總統蔡英文為什麼堅持廢除特偵組，若他當選總統，一定立刻成立特偵組，如果他和團隊貪汙，一律不准假釋，就把他關到死，且一天只能吃一頓飯。

當時徐永明在臉書狠酸，韓國瑜是嘴砲王，立法院院會表決提高貪汙犯假釋門檻，國民黨卻集體落跑，韓國瑜喊「貪汙不准假釋 」口號之前，要不要先檢討國民黨委員們，否則一點公信力都沒有。

▲▼徐永明過去酸韓國瑜。（圖／翻攝徐永明臉書）

▲▼徐永明過去酸韓國瑜。（圖／翻攝徐永明臉書）

▲韓國瑜喊出「貪汙關到死」，卻被徐永明開酸。（圖／翻攝徐永明臉書）

徐永明還說，韓國瑜「貪汙就關到死」、「貪汙不准假釋 」的口號喊得很爽快，但就連過去當立委時，有沒有遊走司法紅線，仗著權勢喬岳父家族砂石場事務，卻迴避再迴避、說不清楚，韓國瑜講司法改革，只怕民眾當笑話聽。

此外，徐永明還曾批評，韓國瑜是禁不起誘惑的「豬八戒」，選舉補助款確實是全國適用，但有哪個政客像韓國瑜這麼不要臉？剛當市長沒多久，又「帶職參選總統」，利用制度漏洞，撈完一筆又馬上撈一筆，身體力行「能撈就撈、能混就混」這句名言，只要韓國瑜肯辭市長，主動捐出選舉補助款，「帶職參選」、靠選舉發大財等質疑，都能不攻自破。

如今，徐永明卻爆出收賄醜聞，許多網友紛紛留言，「所以貪汙犯要關到死嗎XD」、「沒貪國家的錢，而是收民間的賄款，請教委員這樣是不是不用關到死？」、「說到自己了 ，現在看起來格外諷刺」、「原來大家都是演員啊」、「徐永明要關到死嗎？」、「結果現在徐永明自己也貪污」、「區區200萬就把自己前程斷送掉」。

▼徐永明過去酸韓國瑜。（圖／翻攝徐永明臉書）

▲▼徐永明過去酸韓國瑜。（圖／翻攝徐永明臉書）

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