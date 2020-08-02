父子口角嗆報復…台南逆孫「凌晨提油縱火」！無辜阿公雙腿18%三度灼傷

▲台南六甲民宅凌晨竄火，警方追查後認定孫子涉有重嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者莊智勝／台南報導

台南市六甲區七甲街86巷一處民宅2日凌晨竄出火光，警消暗夜出動14車、28人前往搶救，還從火場內救出一名雙腳灼傷、意識模糊的82歲李姓老翁。警方漏夜追查，赫然發現李翁的孫子涉嫌縱火，並於清晨4時許在高雄鼓山區將其逮捕；李嫌落網時，警方還在車上起出汽油桶，目前全案正進一步調查釐清中。

台南市消防局2日凌晨0時2分獲報，六甲區七甲街86巷內有處住宅平房起火燃燒，立即派遣柳營、麻豆、官田、六甲等分隊共14車、28人前往搶救。警消到場時火勢相當猛烈，立即拉水線灌救，並從火場內救出82歲的李姓老翁；當時李翁雙腳18%三度灼傷，意識不清，但對痛覺仍有反應，立即送往柳營奇美醫院搶救。

整起火勢在全力灌救下於0時12分獲得控制、0時24分完全撲滅。警方事後清查火場，赫然發現起火點附近有空的汽油桶，直覺原因不單純，經追查後認定李翁的孫子涉有縱火重嫌，並於清晨4時許在高雄鼓山將其逮捕，還在其車內尋獲汽油桶。

警方初步了解，李嫌日前曾因故與父親爆發激烈爭執，當下即揚言要報復，並疑似在今日凌晨提油縱火，不過當時李父並不在家，熊熊的大火還波及到年邁的阿公。但確切起火原因、縱火動機為何，警方目前正在偵訊釐清中。

▼無辜的李翁遭到惡火波及，雙腿18%三度灼傷，救出時意識模糊。