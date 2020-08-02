　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨員大會已破2千人入場！柯文哲：一路跌跌撞撞、把該做的做完

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台灣民眾黨黨慶暨黨員大會8/2假林口體育館舉行，黨主席柯文哲及民眾黨高雄市長候選人吳益政出席。接近中午時分，大批民眾湧入林口體育館。（圖／記者湯興漢攝）

▲黨主席柯文哲及民眾黨高雄市長候選人吳益政出席黨員大會。（圖／記者湯興漢攝）

（13:36首次上稿，14:10新增黨員出席人數）

記者楊亞璇／台北報導

台灣民眾黨8月2日於國立體育大學綜合體育館召開黨員大會，預計將修改黨章，增訂黨代表選舉相關規定，不少黨員從上午陸續進場，1點進行開場，預計2點宣布開會。黨主席柯文哲稍早受訪表示，「當然要有信心」，他坦言，新興政黨剛成立、選舉完，一路跌跌撞撞，盡量把該做的事情做完。

被問及是否擔心出席黨員數？柯文哲表示，當然要有信心，剛剛進來發現人還不少，應該有信心。柯文哲指出，今天最重要是通過章程，開始選黨代表，不太可能每次運作動員幾千人，今天最主要目的通過黨代表選舉辦法，盡快年底前開黨代表大會，選出中常會，讓黨可以運作；他坦言，新興政黨剛成立，然後選舉完，一路跌跌撞撞，盡量把該做的事情做完。

對於可能有人來鬧場，柯文哲強調，不用擔心，有警察、保全，有完整制度，台灣已經是成熟民主社會。至於針對黨員發言，是否擔心砲聲隆隆？柯文哲強調，台灣民眾黨以台灣為民、以民眾為本，還有最大特色是多元開放，是重要價值，所以一言堂只有北韓有，多元開放的社會本來就有各種聲音，我們願意聽各種聲音。

柯文哲也透露，柯爸、柯媽會來，夫人陳佩琪在家洗衣服。至於會發文嗎？柯文哲笑說，看她洗完衣服以後。

台灣民眾黨去年成立後，至今尚未召開過黨員大會。根據《政黨法》規定，政黨至少每2年要召開一次黨員大會，應有黨員或黨代表至少要1／2以上出席；黨員大會得依章程規定由黨員選出黨代表，召開黨代表大會，行使黨員大會職權。

而號稱有1.2萬名黨員的民眾黨，至少需3千人到場、再加3千份委託書，才能順利召開，若流會恐有滅黨危機。接近中午時分，柯粉陸陸續續入場，民眾黨幕僚表示，截至14時，約有超過2千人進場，詳細數字仍待民眾黨最後盤點。

▲▼台灣民眾黨黨慶暨黨員大會8/2假林口體育館舉行，黨主席柯文哲及民眾黨高雄市長候選人吳益政出席。接近中午時分，大批民眾湧入林口體育館。（圖／記者湯興漢攝）

▲接近中午時分，大批民眾湧入林口體育館。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台灣民眾黨黨慶暨黨員大會8/2假林口體育館舉行，黨主席柯文哲及民眾黨高雄市長候選人吳益政出席。接近中午時分，大批民眾湧入林口體育館。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨黨慶暨黨員大會8/2假林口體育館舉行，接近中午時分，大批民眾湧入林口體育館。（圖／記者湯興漢攝）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／比利時工程師匡列199人　54人檢驗結果出爐
比利時工程師「接觸者匡列」比彰化少　莊人祥揭關鍵原因
快訊／再增1例境外移入「從這國返台」　累計475例
LIVE／又+1！全台確診人數達475例　指揮中心14時說明
快訊／輕颱哈格比逼近！8縣市大雨特報　北部「越晚雨越大」
嫩妹腿布滿藍色蜘蛛網...側邊還「浮出蚯蚓」嚇壞！醫曝：第三
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黨員大會已破2千人入場！柯文哲：一路跌跌撞撞、把該做的做完

李眉蓁挨批「稿子都讀不好」　柯文哲酸：還是要準備啦

「李扁同框」牽手護台內幕曝　陳水扁：內部有一股力量不贊成

徐永明爆收賄…網路聲量鉅變　網分析：時代力量起伏最大

李登輝追思會排隊人潮綿延大門外　民眾寫下「在天上看台灣獨立吧！」

LIVE／民眾黨黨員大會登場！拚6千人挺過滅黨危機

3外國人台染疫查嘸感染源　李艷秋喊話陳時中：該走下神壇好好做點實事了！

國民黨立委捲收賄醜聞　江啟臣：聲押獲准至少「停權」處分

快訊／神力女超人到高雄輔選！提到韓國瑜數度哽咽…曝他近況

府院黨敲定：蘇震清只要犯行屬實就應該退出政治場域

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

婁峻碩爆有「4塊肌」一定脫爆　和焦凡凡媒人竟然是高爾宣

嘉義男自淋汽油證明「我愛妳」 全身起火哀號：她還真的點下去

颱風「辛樂克」最快今生成！ 明起大變天...豪雨擴大炸3天

「你覺得私房錢藏哪最安全？」　秦昊「裝傻一句話」林志穎尬笑

外送哥等紅燈「腳爽踩賓利」狂搖　他直擊驚呆...網：15億得主出現了

黨員大會已破2千人入場！柯文哲：一路跌跌撞撞、把該做的做完

李眉蓁挨批「稿子都讀不好」　柯文哲酸：還是要準備啦

「李扁同框」牽手護台內幕曝　陳水扁：內部有一股力量不贊成

徐永明爆收賄…網路聲量鉅變　網分析：時代力量起伏最大

李登輝追思會排隊人潮綿延大門外　民眾寫下「在天上看台灣獨立吧！」

LIVE／民眾黨黨員大會登場！拚6千人挺過滅黨危機

3外國人台染疫查嘸感染源　李艷秋喊話陳時中：該走下神壇好好做點實事了！

國民黨立委捲收賄醜聞　江啟臣：聲押獲准至少「停權」處分

快訊／神力女超人到高雄輔選！提到韓國瑜數度哽咽…曝他近況

府院黨敲定：蘇震清只要犯行屬實就應該退出政治場域

南加州「蘋果大火」8000人撤離！延燒4000英畝　控制程度0%

捲甲地龍決賽　號稱Karsa打野教練「Jcain」將迎戰新生代Sharp Fighter

台鐵族注意！豐富站東線8/16施工　「2列車」將延誤5~15分鐘

搭粉紅天鵝船、晚上到大港橋賞夜景　高雄浪漫約會一日遊新玩法

恐怖注意※徐睿知生母正面曝光「笑得超毛」！出現10集老面孔變臉...反轉結尾爆雞皮

羅瑞轟33分力壓詹皇　衛冕軍暴龍賞湖人復賽首敗

香港公立醫院「即將爆滿」　緊急啟用「方艙醫院」備2000床位

比利時工程師已匡列199人　莊人祥：目前54人採檢陰性

卸妝清潔同時更滋潤養膚！4款乾皮、輕熟肌都該有的卸妝神品

颱風外圍環流掀2米高長浪　墾丁沙灘插紅旗禁戲水…遊客難掩失望

黃沐妍穿激短褲「開腿大跌」！　後製小草莓太慢遮…網驚：看光了

政治熱門新聞

陳唐山涉賄！陳永和：這一天等很久了

民進黨：將以最嚴厲標準檢視涉賄2人

陳超明、廖國棟涉賄　國民黨：羈押就停權

蘇震清弊案連環爆！連蔡英文電話都拒接　府院黨準備開鍘

「巧巧」李坤儀一家四口離開北榮畫面曝光

李來希諷：這是什麼時代力量？錢嗎？

政見會問長照李眉蓁答高鐵　網：沒料政客

趙正宇收殯葬業者920萬　縮小陽明山管制區

游淑慧爆蘇震清財產申報　持股票面價值達1億6千萬

李登輝病逝「鞭炮聲」原因曝光

邱顯智：提案建請決策委員會總辭

比利時籍工程師染疫　陳時中：境外移入可能性較高

高藍營議員黨團群組爆跳船潮！副議長陸淑美說話了

侯友宜率領眾立委、議員挺李眉蓁：不要怕！

更多熱門

相關新聞

李眉蓁政見會　柯：還是要準備啦

李眉蓁政見會　柯：還是要準備啦

台灣民眾黨8月2日於國立體育大學綜合體育館召開黨員大會，活動最後也將替民眾黨高雄市長候選人吳益政造勢。黨主席柯文哲與吳益政一同受訪，對於李眉蓁政見會表現，挨批連稿子都讀不好，柯文哲酸說，「還是要準備啦」。

LIVE／民眾黨黨員大會拚6千門檻

LIVE／民眾黨黨員大會拚6千門檻

楊靜宇力促犬貓捐血媒合平台　柯文哲：讓北市成為動物友善城市

楊靜宇力促犬貓捐血媒合平台　柯文哲：讓北市成為動物友善城市

任人權委員會主委　陳菊：兒童、監獄人權是未來重點

任人權委員會主委　陳菊：兒童、監獄人權是未來重點

廢考監爭議　陳菊：若社會共識性高「樂觀其成」

廢考監爭議　陳菊：若社會共識性高「樂觀其成」

關鍵字：

柯文哲民眾黨

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

偶像劇女神「坐傳統早餐店用餐」

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

23歲瘦男「打一個哈欠」肺炸了！　身體一半血都流掉了

蔣友柏「進化大肌肌」...變台版馮迪索

楊冪33歲「下半臉徹底崩了」！臉部真實狀態全被拍

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

快訊／哈格比海警發布！越晚雨越大「周一最靠近」

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

20多歲妹喊屁股痛！醫指尖一頂「激情狂震」：第1次嗎　男友認了

大感染劇本上演！醫爆「台灣處於第4階段」

輕颱哈格比到家門口還會再增強

20歲嫩妻爬上公公床！一試成主顧「老公被瞞7年綠爆」

和尚7天蓋巨窩　鳥奴囧沒筷子用

更多

最夯影音

更多
噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕
狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面