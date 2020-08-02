黨員大會已破2千人入場！柯文哲：一路跌跌撞撞、把該做的做完

▲黨主席柯文哲及民眾黨高雄市長候選人吳益政出席黨員大會。（圖／記者湯興漢攝）

（13:36首次上稿，14:10新增黨員出席人數）

記者楊亞璇／台北報導

台灣民眾黨8月2日於國立體育大學綜合體育館召開黨員大會，預計將修改黨章，增訂黨代表選舉相關規定，不少黨員從上午陸續進場，1點進行開場，預計2點宣布開會。黨主席柯文哲稍早受訪表示，「當然要有信心」，他坦言，新興政黨剛成立、選舉完，一路跌跌撞撞，盡量把該做的事情做完。

被問及是否擔心出席黨員數？柯文哲表示，當然要有信心，剛剛進來發現人還不少，應該有信心。柯文哲指出，今天最重要是通過章程，開始選黨代表，不太可能每次運作動員幾千人，今天最主要目的通過黨代表選舉辦法，盡快年底前開黨代表大會，選出中常會，讓黨可以運作；他坦言，新興政黨剛成立，然後選舉完，一路跌跌撞撞，盡量把該做的事情做完。

對於可能有人來鬧場，柯文哲強調，不用擔心，有警察、保全，有完整制度，台灣已經是成熟民主社會。至於針對黨員發言，是否擔心砲聲隆隆？柯文哲強調，台灣民眾黨以台灣為民、以民眾為本，還有最大特色是多元開放，是重要價值，所以一言堂只有北韓有，多元開放的社會本來就有各種聲音，我們願意聽各種聲音。

柯文哲也透露，柯爸、柯媽會來，夫人陳佩琪在家洗衣服。至於會發文嗎？柯文哲笑說，看她洗完衣服以後。

台灣民眾黨去年成立後，至今尚未召開過黨員大會。根據《政黨法》規定，政黨至少每2年要召開一次黨員大會，應有黨員或黨代表至少要1／2以上出席；黨員大會得依章程規定由黨員選出黨代表，召開黨代表大會，行使黨員大會職權。

而號稱有1.2萬名黨員的民眾黨，至少需3千人到場、再加3千份委託書，才能順利召開，若流會恐有滅黨危機。接近中午時分，柯粉陸陸續續入場，民眾黨幕僚表示，截至14時，約有超過2千人進場，詳細數字仍待民眾黨最後盤點。

▲接近中午時分，大批民眾湧入林口體育館。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨黨慶暨黨員大會8/2假林口體育館舉行，接近中午時分，大批民眾湧入林口體育館。（圖／記者湯興漢攝）