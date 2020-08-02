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遭黨員批極權　蔡壁如：講出我的壓力之所在、希望黨一起承擔

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▲▼台灣民眾黨黨慶暨黨員大會8/2假林口體育館舉行，黨主席柯文哲、柯媽媽、秘書長謝立功、立委蔡璧如、高虹安、張其祿、新光金公主吳欣盈出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立委蔡璧如。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

台灣民眾黨2日召開黨員大會，黨員建言環節中，有黨員點名立委蔡壁如極權，希望她能承諾把黨的權力下放給新任秘書長謝立功；也有黨員呼籲，蔡壁如的臉書發文要多思考一點。對此，蔡壁如回應，「其實也替我講出我的壓力之所在」，她希望黨可以一起承擔；對於被質疑臉書貼文，蔡壁如說，她虛心接受。

蕭姓黨員提及，第一，在社團或粉專，可以知道很多黨員針對蔡壁如委員長期在黨內極權，做很多決策，新的秘書長謝立功已經上任，蔡壁如委員在黨內的權力分配，到底有沒有辦法給謝立功？他更指上一個秘書長張哲揚基本上他自己也沒辦法做決策，希望蔡壁如能幫忙，能在這承諾把黨權力下放給謝立功先生。

另一名黨員吳男則說，希望蔡壁如委員在臉書發文的時候可能要多思考一點，譬如最近幾篇貼文提到蔡英文的論文事件，但那事件就跟打柯文哲的MG149或是器官移植案一樣，打那案子只會對黨造成不好的影響，這部分希望能夠三思，不要落入圈套。

對於被批評太極權，蔡壁如認為，黨的資訊還是不夠公開透明，其實就像今天辦活動，要告訴大家，費用花了多少錢可以公開透明，那剛剛黨員覺得她自己太極權，可能還是停留在剛選舉完的那個階段，進了立法院之後，黨部有幫五位委員分了責任區，所以他是來自新竹，她說，可能等一下會私底下寫個賴給他，如果對新竹一些地方發展有什麼疑問的話，可以找賴香伶委員。

至於被說權力應下放謝立功，蔡壁如苦笑說，「怎麼講...我不能講我辛苦的地方，因為一直覺得我沒有辦法承擔這麼大一個的責任，我希望黨部能夠大家一起來承擔，這是一個溝通的過程」，黨員都暢所欲言，這是一件好事，「其實也替我講出我的壓力之所在」、「我沒有辦法承擔這麼多事情」。

蔡壁如有感而發說，因為外界有時候用很簡單的方式就說，「蔡壁如權力一把抓」，其實，人就是兩隻手，你能夠抓多少？希望黨能夠協助她，譬如高雄選舉、若是任何黨部的發展，她都需要黨協助，我也願意協助黨部做發展。

蔡壁如也說，他有跟謝立功說，希望黨秘書長跟副秘書長，能夠多多協助各個委員在每個責任區上面，再來就是這次高雄補選，「因為主席叫我下來，那我當然就義無反顧地下來」，下來之後確實需要黨部的協力、協調。

被問及黨員批評臉書貼文惹議，蔡壁如坦言，她自己臉書常常會引起大家的一些討論，「這個部分我覺得我虛心接受，因為我覺得發文部分，有時候沒有那麼周全」，她認為可以虛心受教。對於黨員認為不要打蔡英文的論文，蔡壁如思考一下之後說，「我一定會把他的意見聽進去啦」。

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