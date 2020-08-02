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全文／柯文哲：金權政治氾濫、推動第二波寧靜革命

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記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨2日召開首次黨員大會。黨主席柯文哲致詞時，特別提到日前逝世的前總統李登輝對台灣的貢獻，強調李登輝帶領台灣走向一條沒辦法回頭的民主之路，推翻了萬年國會、推動總統民選，進行第一波寧靜革命。如今則必需進行第二波寧靜革命，「建立共融社會、實踐國家治理」。

柯文哲致詞指出，在黨員大會舉辦之前，李登輝前總統不幸辭世，「我常常講，李前總統這一生最偉大的貢獻，就是帶領台灣走向一條沒辦法回頭的民主之路」，如果沒有民主自由，我們今天就沒有辦法在這裡開會，也沒辦法共同來思考台灣的未來發展。

柯文哲表示，過去民主前輩推翻了萬年國會，推動總統民選，建立台灣主體意識，這是台灣的第一波寧靜革命。但是目前，金權政治泛濫，財政紀律破壞，政治派系分贓，藍綠惡鬥導致國家空轉的情況下，我們必須展開「第二波的寧靜革命」。

▲▼台灣民眾黨黨慶暨黨員大會8/2假林口體育館舉行，黨主席柯文哲及民眾黨高雄市長候選人吳益政出席。接近中午時分，大批民眾湧入林口體育館。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲出席黨員大會。（圖／記者湯興漢攝）

「第二波的寧靜革命，就是『建立共融社會、實踐國家治理』。」柯文哲說，建立共融社會，我期盼民眾黨團持續在立法院扮演示範的角色，只要符合台灣最大利益、人民最大福祉，民眾黨團在法案和議題上可與不同政黨、不同委員合作，以合作取代對抗。上一個會期，在國土計劃法、公衛師法、紓困預算、考監人事，民眾黨團都能用理性問政取代打架衝突，也讓許多通過的法案納入了民眾黨的主張。

柯文哲說，這種理性務實的問政方式，雖然少了一些媒體關注，但是對台灣整體有利。我要請大家給五位民眾黨的立法委員掌聲鼓勵，在藍綠夾殺下，他們辛苦地完成任務。

「共融社會透過溝通、對話來進行。」柯文哲表示，這一次台北與上海的雙城論壇採取視訊方式進行，儘管有人抹紅、攻擊我們，但為了台商台生在大陸的生活，政府不應該因為意識形態而袖手旁觀。有溝通才有善意，有善意才有更多的交流，也才能創造台灣在國際上的彈性空間。

除了建立共融社會之外，柯文哲還提到，國家治理是另一個政治主軸。柯說，當今政府效能不彰，財政紀律低落，文官體系崩壞，因此，民眾黨將分兩部分來推動國家治理。

▲▼台灣民眾黨黨慶暨黨員大會8/2假林口體育館舉行，黨主席柯文哲、柯媽媽、秘書長謝立功、立委蔡璧如、高虹安、張其祿、新光金公主吳欣盈出席。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲表示，首先，民眾黨團將會持續在國會打拼，在預算會期，我們會強力把關，守住人民血汗錢；在憲政改革的議題，包括18歲公民權，廢除考監兩院，都是我們持續倡議的目標；另外，藍綠兩黨不敢碰的居住正義、礦業法，我們通通會處理。我們所做的一切，就是要深化台灣民主，讓台灣成為一個公平正義的國家。

「第二，黨中央會持續培養人才。」柯文哲指出，從各級民意代表、鄉鎮市長，到縣市首長，要讓清廉、勤政、愛民、愛鄉土的理念，可以推翻黑金、派系、意識形態壟斷的台灣政治，「共融社會、國家治理，這就是我們民眾黨未來發展的目標」。

柯文哲表示，這一次的黨員大會，最主要的任務是通過黨章修訂，建立黨代表制度。制度建立之後，台灣民眾黨才能真正上軌道，未來才能更有效率的廣納各方意見，因此，懇請在場的每一位朋友通力合作，讓這次的修正案可以順利通過。

最後，柯文哲也感謝所有黨員，「從創黨到現在，我們走過風風雨雨，我在這邊要感謝大家的不離不棄，依舊相信台灣需要一個強而有力的第三勢力，依舊相信台灣民眾黨」，2014、2018、2020，有大家的支持，我們才能逐一克服難關，繼續為理想奮鬥。

柯文哲最後也宣布，黨員大會後，除了選舉黨代表，民眾黨也會前進全台各地舉辦小型的黨員座談會，除了收集各地支持者的意見，也讓黨內反省改進的機制可以持續。

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