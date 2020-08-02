分析蘇嘉全請辭原因　徐巧芯：這種筆法就是政客話術

▲徐巧芯解析蘇嘉全請辭原因。（圖／徐巧芯解析蘇嘉全請辭聲明稿）

記者黃巈禾／台北報導

台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，1日依貪汙罪向法院聲押禁見，其中包括民進黨立委蘇震清。身為叔叔的總統府秘書長蘇嘉全2日為了讓檢調放手偵辦，請辭府秘書長。不過，國民黨台北市議員徐巧芯解析蘇嘉全聲明稿後認為，這種筆法就是政客的話術。

徐巧芯2日在臉書表示，蘇嘉全請辭理由有兩種，A是國民黨日前開記者會指蘇震清叔姪涉以國營事業謀私利，但這是14天前的事，B是2天前蘇震清被踢爆涉入SOGO經營權案，涉貪兩千萬，「答案很明顯是選項B」。

徐巧芯指出，國民黨的記者會是14天前的事，回顧那段期間的政治態勢，不管是蘇震清、蘇嘉全都老神在在說沒這回事，甚至要求國民黨提出更多證據，因此，國民黨記者會引起外界質疑，但並沒發酵到讓蘇嘉全起起心動念要辭職；至於蘇震清涉貪2000萬，檢調已拍到交付賄款等證據，才是致使蘇嘉全2天內立刻請辭的原因，而蘇嘉全請辭是應該要做的。

徐巧芯將選項A相關的描述以藍色畫線，選項B相關的描述以綠色畫線。徐巧芯說，明顯是因為姪子涉貪而必須請辭止血（選項B），卻在文稿中放入大量認定自己被抹黑才要辭職（選項A）的訊息，「這種筆法，就是政客的話術。」

徐巧芯認為，即使下台的理由是家人涉貪，「也要順便拖別人下水搞成政治鬥爭下不得不然的結果。我好委屈，我好無辜，滿是無奈。可是蘇震清的涉貪，是你們家人自己守不住道德與法律的界線，辜負了人民對你們家族的期待，這跟政黨一點關係都沒有，遑論『抹黑』。」

立法院爆出集體收賄案，5位立委包括國民黨的陳超明、廖國棟，民進黨的蘇震清、趙正宇，以及兼任時代力量黨主席徐永明，而時代力量隨即於1日決議停止徐永明黨主席職務。

徐巧芯強調，這一段話不只對蘇嘉全與蘇震清說，同樣適用於廖國棟、陳超明、趙正宇以及徐永明，「國民黨也該盡快針對涉案立委以黨務機制處理」、「不懲罰貪污者就是傷害正直做事的人」。