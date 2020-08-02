北高雄天空劇烈變化！海面竄出「2條水龍捲」持續擴大　網驚：召喚魔動水王

▲高雄天空現狀。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



記者黃可昀／綜合報導

颱風「哈格比」正一步步朝台灣逼近，目前外圍雲系已經開始影響，各縣市也將有局部大雨的機率發生。一名網友貼出高雄現在狀況，天空布滿灰黑色的厚重雲層，還有2個疑似龍捲風的雲系高掛天空，引發許多當地人留言討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，「高雄的叔叔伯伯慢走，等一下彩虹就來了」，畫面中的雲呈現一層層堆疊，且顏色灰暗，看起來再過不久就會下起大雨，其中還有1條細細的尾巴從海面延伸到空中，看起來像是把附近的雲都捲進去，上方也有1個同樣的龍捲風在天空纏繞、擴大。照片曝光後，其他網友紛紛回應，「溫度變化過於劇烈了」、「召喚魔動水王」、「是不是在北高雄市的海面上？」、「水龍捲f1等級的」。

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臉書粉專「台灣颱風論壇 天氣特急」也貼出網友提供的天氣照，高雄多個地區都出現疑似龍捲風的景象，台南、屏東則已經下了好一陣子的大雨，雲層仍相當厚重陰暗。

氣象局稍早已針對台南市、高雄市、屏東縣升級為豪雨特報，其他17縣市也要注意大雨或強陣風。目前哈格比颱風的位置在花蓮東南方約360公里遠的海面，正朝台灣東北部前進，最接近台灣的時間是在今晚至明天白天，天氣要到周三、周四才會穩定，現在台灣上空的情形已經逐漸出現變化。

本站曾報導《太幸運！ 網友直擊宜蘭外海水龍捲》，先前也有宜蘭網友看到海面出現細細的水龍捲，宛如水管向天空延伸。中央氣象局預報員指出，在強烈的對流與垂直風切的條件下，才有可能產生水龍捲，這代表當下的天氣狀況十分不穩定，這時民眾千萬不要太靠近海邊。