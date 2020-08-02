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北京將為750萬港人免費核酸檢測　興建更大方艙醫院

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▲香港,新冠肺炎,餐廳,口罩。（圖／路透社）

▲北京將協助香港民眾免費核酸檢測。（圖／路透社）

文／中央社社記者張謙香港1日電

據報導，北京當局為協助香港防控2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），將為香港750萬名市民免費檢測病毒，並將建立規模更大的「方艙醫院」。

本月初起，武漢肺炎在港爆發第三波疫情，最近11天每天都有超過百宗確診病例，令人憂慮疫情失控或更為惡化。

為此，香港醫院管理已在機場附近的亞洲國際博覽館設立了「港版方艙醫院」並自今天中午啟用，初期先使用100張病床。

▲▼港版方艙醫院,亞博館,香港。（圖／路透社）

▲港版方艙醫院已投入使用。（圖／路透社）

香港文匯報今天在報導中引述權威消息人士說，由於病毒檢測至為關鍵，北京中央不惜出錢出力，將派遣衛生健康委員會和廣東省的檢測團隊來港，為全港市民免費進行新冠（武漢）肺炎核酸檢測，全部由北京中央出資。

報導表示，大陸目前有4804家合格的檢測機構，核酸檢測能力從3月初的每天126萬人份提高到378萬人份；按照這個檢測能力推算，相信香港750萬人口可於數天內完成檢測。

報導同時表示，北京中央將會派出專家團隊協助香港在亞博館建立規模更大的「方艙醫院」。

中國國務院港澳事務辦公室昨天發表聲明，指北京中央已應港府請求，決定派遣檢測人員赴港協助開展大規模核酸檢測篩查，以及幫助港府加快建設臨時隔離及治療中心。

▲▼港版方艙醫院,亞博館,香港。（圖／路透社）

▲北京派遣兩個專家團前往香港協助抗疫。（圖／路透社）

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