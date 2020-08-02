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香港公立醫院「即將爆滿」　緊急啟用「方艙醫院」備2000床位

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▲▼港版方艙醫院,亞博館,香港。（圖／路透社）

▲港府啟用「港版方艙醫院」，緩解公立醫院壓力。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港第三波疫情大爆發，公立醫院接近飽和，香港醫管局緊急於8月1日啟用「港版方艙醫院」亞洲博覽館，緩解醫療系統壓力。醫管局主席范鴻齡表示，整個亞博館能容納2000個床位，目前啟動的1號館有500個床位，若500床不夠用，將會啟動2號館，其餘幾個館在需要之時，也可以騰出來使用。

范鴻齡指出，亞博館啟用的第一天，打算先入大概30個病人，然後再逐步擴張起來，現在一切都已經準備就緒，這個地方現在大概有50名醫務人員，再加50名志願人員。

范鴻齡提到，凡是18到60歲的病人，現在在等（床位），就全部把先送到這個社區治療中心，做分流，病情輕的就留在裡面，病情重的就再轉送到醫院，「這樣醫院一線的床位就能騰出來給60歲以上現在在等的病人，就可以直接的送到醫院裡頭，減少等候時間。」

▲▼港版方艙醫院,亞博館,香港。（圖／路透社）

范鴻齡指出，現在每天都有突發病症，所以現在醫院負壓病床已經差不多飽和了，整個博覽館地方大概是能容納2000個床位，我們先用1號館是500個床位，要是500個床位不夠，還可以動用2號館，2號館現在還有一點技術的問題，冷氣還在解決中，但大概可以再容400個床位，一共是900多個床位，「其他還有幾個館現在衛生處在用一部分，需要的時候他們可以再騰出其他的地方要我們來用。」

范鴻齡強調，除此以外，他們上周啟用了一個社區隔離中心，在鯉魚門，這個地方大概有350張病床，再加上明天開的社區治療中心500張病床，所以從原來的1700張病床，1200一線加500二線，增加850，就是增加了超過一半，「我們也準備，有需要的話，亞博館可以再加床，用這個辦法希望能夠把現在的情況頂過去。」

▲▼港版方艙醫院,亞博館,香港。（圖／路透社）

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