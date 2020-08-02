嫩妹腿上布滿「藍色蜘蛛網」...側邊還「浮出蚯蚓」嚇壞！醫一看曝：第三期了

▲美美因久站而得了靜脈曲張。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、林昱萱／基隆報導

一名即將畢業的新鮮人「美美」（化名），前陣子腿部發癢，腿部冒出藍紫色有如蜘蛛網的細紋，起初她不以為意，沒想到之後小腿卻浮出了一條條有如蚯蚓的突出物，才讓她驚覺狀況不對，趕忙到醫院就診。對此，醫生一看，驚覺美美已經有了下肢靜脈曲張。

美美常常利用課餘時間到加油站打工，沒想到卻因久站、久坐而造成了下肢靜脈曲張。對此，衛生福利部基隆醫院心臟血管外科陳柏霖醫師表示，在正常情況下，腿部靜脈應將血液從下肢帶回心臟。小腿肌肉的收縮，輔助靜脈瓣膜的開闔，藉此保持血液流向心臟並防止血液回流至下肢。當瓣膜受損無法正常運作時，容易導致血液淤積在腿部，進而造成下肢靜脈曲張。

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另外，不少人以為只有中、老年人才會有該情況，其實並非如此，事實上長途客運的駕駛、百貨公司店員、孕婦等，都是靜脈曲張的好發足群。對此，陳柏霖指出，靜脈曲張初期症狀不明顯，抬腿休息、或一覺起來即可舒緩腫脹與不適。

不過陳柏霖也指出，接著腿部外觀會出現變化，可能因此出現色素沉澱，或無法癒合的口潰瘍等，而後期症狀更為嚴重者，還可能引發致命的併發症如肺栓塞。

靜脈曲張的治療方式每人不盡相同，需視個人病情需要，並經主治醫師評估後決定，而以美美的情況來說，其程度已至第二到第三期程，適合用雷射方式較佳。

另外，陳柏霖也提出了幾項民眾可於日常生活中進行的保健與預防，「睡眠或休息時，可將雙腳墊高至高於心臟位置，以利靜脈血液回流」、「避免久坐或久站，減少下肢靜脈的壓力；如無法避免，可採定時休息、適時走動」、「減少或避免穿著高跟鞋、翹腳等，避免阻礙下肢靜脈血液回流」。

陳柏霖也指出，「穿著醫療級彈性襪：可先至門診諮詢，經醫師建議後穿著，來增加下肢血液循環」、「藉由快走、騎單車或游泳等方式來提升腿部肌肉運動量、增加下肢靜脈血液的循環」另外，陳柏霖也提醒，「治療靜脈曲張不僅是為了腿部的美觀，更是為了身體的健康，民眾及早接受診斷與治療是最好的方法。」

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