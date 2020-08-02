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中央全部買單...陸醫療團隊今抵達！　為全香港750萬市民核酸檢測

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▲▼港版方艙醫院,亞博館,香港。（圖／路透社）

▲香港醫護人員。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

香港第三波疫情嚴峻，公立醫院床不夠，緊急啟用港版方艙醫院。大陸不但派出醫療團隊抵達香港，協助抵抗新冠肺炎，更提供全香港750萬市民免費核酸檢測，一切由中央出資。

根據港媒《文匯報》報導，據權威人士透露，應香港政區政府請求，中央政府出錢出力，派遣國家衛生健康委員會和廣東省的檢測團隊到香港，為全港市民免費進行新冠肺炎核酸檢測，相關的費用全數由中央政府出資。

香港至今已破3300人確診，已連續10天單日破百確診，許多確診者感染源不明。報導中透露，在香港疫情達到完全受控、徹底切斷傳播鏈之前，大陸醫療團隊會一直留在香港提供支援。

▲▼港版方艙醫院,亞博館,香港。（圖／路透社）

▲亞博館改建港版方艙醫院。（圖／路透社）

國務院港澳辦31日發聲明，「中央政府已應特區政府的請求，決定派遣大陸檢測人員赴港協助開展大規模核酸檢測篩查，以及幫助特區加快建設臨時隔離及治療中心。

國家衛健委網站1日宣布，首支「內地核酸檢測支援隊」由廣東省衛生健康委從省內20餘家公立醫院選派約60名臨床檢驗技術人員，其中7名「先遣隊」隊員於8月2日赴香港協助開展實驗室工作。

同時，國家衛生健康委也已組建「內地方艙醫院支援隊」，由湖北省武漢市選派6名有方艙醫院實戰經驗的專家，包括醫院院長，院感、護理、建築和設計專家，為香港亞洲國際博覽館改建為方艙醫院提供設計、運營和管理經驗的技術支持。

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