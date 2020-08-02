不分藍綠黃！蘇震清、陳唐山涉賄SOGO經營權　民進黨回應了！

▲蘇震清、廖國棟、陳唐山、徐永明、陳超明等人涉SOGO經營權。趙正宇則涉變更陽明山土地收賄。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁）



中央社

民進黨立委蘇震清、前立委陳唐山疑涉SOGO公司經營權之爭遭指涉賄，遭檢方調查，民進黨1日表示，廉政委員會將盡速開會，屆時將以最嚴厲的標準來檢視此案，並隨時視案情發展，再進一步做出最適當的處分。

北檢偵辦立委涉嫌收賄案，聲請羈押禁見現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇，前立委、時代力量黨主席（現遭停職）徐永明等10人，北院訂於2日開庭，時間未訂。

針對蘇震清、陳唐山因疑涉入SOGO公司經營權之爭，致有貪污收賄之嫌，遭檢調機關調查一事，民進黨1日晚間表示，目前此案已進入司法偵辦程序，期待司法機關能儘速釐清事實，勿枉勿縱。

▼前立委陳唐山涉嫌重大。（圖／記者劉昌松攝）



民進黨表示，唯基於黨清廉從政的核心價值，廉政委員會主委邱駿彥1日晚間緊急電詢各廉政委員後，大家均同意儘速召開廉政會議，屆時將以最嚴厲的標準來檢視此案，並隨時視案情發展，再進一步做出最適當的處分。

邱駿彥表示，此案在進行相關程序討論後，依據廉政條例的規定，最重將可達成停權以上的處置。

▲立委蘇震清涉嫌收賄2000萬移送北檢。（圖／記者游宗樺攝）

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