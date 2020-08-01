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陳時中喊話苦勸：「這些地點」請務必戴上口罩 ，這2天研擬更嚴管制

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指揮中心今加開臨時記者會，指揮官陳時中苦勸民眾，在這些密閉空間請戴上口罩。（圖／翻攝自衛福部YouTube）

▲指揮中心今加開臨時記者會，指揮官陳時中苦勸民眾，在這些密閉空間請戴上口罩。（圖／翻攝自衛福部YouTube） 

圖文／CTWANT

中央流行疫情指揮中心宣布，今（8/1）新增境外移入6例，已累計有382例境外移入，本土病例仍維持55例，因此罕見的在周末加開臨時記者會。事實上，先前已有醫界人士陸續發表言論，他們對台灣疫情並不樂觀看待。而國外疫情確實愈來愈嚴峻，難道台灣真的處在「平行世界」嗎？

目前正值暑假國旅大爆發期間，在人潮眾多地區，隨處可見大家”幾乎”都沒有戴上口罩。因此，指揮官陳時中今天特別舉牌，並苦口婆心地勸導國人：「在密閉空間務必佩戴口罩，包括電梯、補習班、電影院、K書中心、KTV等等」。這2天指揮中心也會跟相關部會研擬，將對國人實施更嚴格的戴口罩管制行為。

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談到為何有新的口罩政策實施？是不是指揮中心覺得民眾戴口罩及保持社交距離的防疫行為確實比較鬆懈了？對此，陳部長也老實說：「現在看到大家幾乎都不戴了。以前的宣導方式，比較不易讓大家提高警覺。而且國內社會現在呈現出的氛圍，也沒有讓民眾感受到危險性。」

指揮中心在兩個月前的記者會中曾提到：「如果國人對戴口罩規範有八成的遵從度，那我們會很安全，也不會有社區傳播的危機出現。但如果戴口罩的人降到七成，就真的需要特別注意了。」

陳時中也感嘆表示，「現在我發現有三成的人都沒有戴口罩了，除了搭乘大眾交通工具的時候，其餘時間都習慣把口罩取下。」「所以我們把密閉空間先匡列出來，請國人在這些地方務必要戴上口罩，也希望能提升大家戴口罩的遵從度。」

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