　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2個熱帶低壓⋯鄭明典PO雲圖照驚呼「塊頭差很大！」　曝原因：位置有差

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台灣附近海面有兩大熱帶低壓系統。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲台灣附近海面有兩大熱帶低壓系統。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

 記者李宜秦／台北報導

隨著太平洋高壓減弱，台灣附近海面出現2大熱帶低壓，氣象局表示，位於南海的TD4可能今日成颱「辛樂克」，對台無影響；位於菲律賓東方海面的TD5可能明日成颱「哈格比」，成颱的同時就可能發布海上警報，預計明日下半天到後天離台距離最近。氣象局長鄭明典PO出2大熱帶低壓雲圖，直說「兩個熱低塊頭實在差很大」，主因則是兩大系統位置不同所致。

請繼續往下閱讀...

鄭明典表示，「這兩個熱低......塊頭實在差很大！」他解釋，這是因為TD4是個季風低壓，季風系統範圍很大；TD5則是個東風波擾動，東風波在太平洋高壓南緣，或多或少有受到高壓的壓抑，才會如此。

▲▼菲東又有熱帶性低氣壓生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，最快明日下半天成颱，屆時可能發布海上警報。（圖／翻攝日本氣象廳）

氣象局預報員張承傳表示，位於菲律賓東方海面的熱帶擾動於今早8點形成熱帶低壓TD5，有可能增強為輕度颱風，路徑將往西北朝向台灣東方海面前進，明日下半天到後天離台灣最接近，增強成颱風的同時可能就會發布海上警報。

張承傳表示，另外位在南海的熱帶低壓TD4則可能今日增強為颱風「辛樂克」，預計今日抵達海南島、明日抵達越南，對台灣無直接影響。

▲▼2020高雄市長罷免案投票日,高雄午後下起大雨,下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲受到季風低壓槽影響，週日全台變天。（圖／記者李毓康攝）

氣象局表示，TD5今（１）日上午８時在北緯２０．１度，東經１２８．９度，即在鵝鑾鼻東南東方８７０公里的海面上，向西北移動，時速２０公里，請在臺灣東南部、東北部及北部海面航行及作業船隻特別注意。

一旦發展為颱風，氣象局有發布颱風警報之可能，建議民眾隨時注意最新氣象資訊。明（２）日起臺灣附近各海面風浪將逐漸增大，基隆北海岸、西南部、恆春半島、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生的機率。

臉書專頁天氣風險Weather Risk表示，上午日本氣象廳將菲律賓東方的熱帶擾動升為熱帶性低氣壓，而且一併發出颱風形成預警。「這顆低壓也是昨天我們提醒大家在週末要關注的系統，因為它來的很快，週日就會到台灣東方海面，週一最接近北部陸地，也不排除在颱風一形成後就會有颱風警報發布。」路徑上已經逐漸明朗，但這顆低壓的結構偏向東強西弱，大台北、宜蘭在週日晚間至週一多多少少會有些風雨，如果它靠的再近一些，中部以北天氣都會受影響。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
20歲嫩妻爬上公公床！夫被瞞7年綠爆…夜夜激戰婆婆都沒發現
六福村玩老油井被狂譙：很給掰　蕾菈大哭3分鐘…親解身體狀況
海軍上士機房大戰女士官…狂叫蓋過輪機聲　偷拍人賠慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2個熱帶低壓⋯鄭明典PO雲圖照驚呼「塊頭差很大！」　曝原因：位置有差

本土零確診恐被打破！中部離岸風電外籍工程師疑在台染疫　二採進行中

萌妹爽咬「500元三倍券佐中獎發票」...全挑貴的吃　媽秒暈：偏偏挑那張

張國煒親自執飛！星宇「飛行假期」五大亮點　8/7啟航⋯限量188位名額

盤點網友熱議「10大豪華大學宿舍」！美得像IKEA示範房間

50K男「錄取16萬工作」卻猶豫了！網見上班地點秒懂...正反論戰：不會冒險

新聞雲App振興方案開跑！綁定東購會員送300東森幣

快訊／再增6例境外！中部外籍工程師疑染疫　陳時中1400記者會說明

神人列1~7月「全球確診前10名」變化　網驚呆：離開台灣...世界搖滾到不行！

影／又一熱帶低壓生成！恐成第4號颱風「哈格比」　最快明下半天發海警

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

女戰神拚了！陳玉珍穿低胸洋裝　解放傲人木瓜：這樣比較有桃花？

得知媽媽肚裡是男孩！女娃變臉　秒崩潰大哭：人家只想要妹妹啦

IU理想型「秒選呂珍九」成東鎰狂碎念XD　P.O合體《德魯納》社長＆經理：像在夢裡

2個熱帶低壓⋯鄭明典PO雲圖照驚呼「塊頭差很大！」　曝原因：位置有差

本土零確診恐被打破！中部離岸風電外籍工程師疑在台染疫　二採進行中

萌妹爽咬「500元三倍券佐中獎發票」...全挑貴的吃　媽秒暈：偏偏挑那張

張國煒親自執飛！星宇「飛行假期」五大亮點　8/7啟航⋯限量188位名額

盤點網友熱議「10大豪華大學宿舍」！美得像IKEA示範房間

50K男「錄取16萬工作」卻猶豫了！網見上班地點秒懂...正反論戰：不會冒險

新聞雲App振興方案開跑！綁定東購會員送300東森幣

快訊／再增6例境外！中部外籍工程師疑染疫　陳時中1400記者會說明

神人列1~7月「全球確診前10名」變化　網驚呆：離開台灣...世界搖滾到不行！

影／又一熱帶低壓生成！恐成第4號颱風「哈格比」　最快明下半天發海警

KTV唱到一半突遇臨檢！　「2大咖男歌手」摘口罩合照…網驚喊：超親民

想讓銀行存款多幾個零？10撇步「幫你築夢踏實」快筆記

中職／跟著火哥一起走　吳宗峻引退有心理準備

回家見「虎皮蛋糕捲」流出頸枕！　網笑翻：人類使用錯誤

快訊／國會集體收賄醜聞！　時力徐永明前助理李承值5萬交保

碗裡有棉花糖！　毛茸小博美「臉埋飼料盆」甜睡：餓啦～

模擬東奧賽／蘇力揚向周天成請益多　第二次對決多拍來回進步大

路邊流浪狗突竄出車禍死亡　動保處集體火化送最後一程

沈玉琳尋找40年初戀情人　樂園內玩親親「濕身共遊」

回家找不到貓！　奴才見「天花板全塌」崩潰飆國罵：X下來啦

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

生活熱門新聞

快訊／再增6例境外　指揮中心1400說明

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

2020有3衝擊！唐綺陽揭「最後一波」將來

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

夏董「麗園」專攬政商名流　高消費隱密會員制

欠200萬！八大妹「勵志故事神翻」曝30歲禮物

外籍工程師疑在台染疫　莊人祥回應了

神人列1~7月確診前10名　排名大變網驚呆

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

國軍幼兒園上路！網笑翻：喝奶喝奶喝奶500cc

又一熱帶低壓生成！恐成4號颱風

今年抓7千件了！檢舉魔人出沒熱區曝光

40歲月薪破7萬！公務員自豪「贏過台灣95%」

更多熱門

相關新聞

又一熱帶低壓生成！恐成4號颱風

又一熱帶低壓生成！恐成4號颱風

隨著太平洋高壓減弱，台灣附近海面出現熱帶擾動，昨日位在南海的熱帶擾動形成熱帶性低氣壓91W，今日位於菲律賓東方海面的熱帶擾動也於今早8點形成熱帶低壓92W，氣象局表示，91W可能今日成颱「辛樂克」，對台無影響；92W可能明日成颱「哈格比」，成颱的同時就可能發布海上警報，預計明日下半天到後天離台距離最近。

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

7月零颱？辛樂克明生成機會大

7月零颱？辛樂克明生成機會大

7月零颱有變數！熱帶低壓生成

7月零颱有變數！熱帶低壓生成

關鍵字：

颱風下雨

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

搭捷運耳邊傳來呱呱聲…他低頭一見秒融化！

快訊／再增6例境外　指揮中心1400說明

23歲女遭違停賓士擊落慘死！他坐路旁傻了

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

正妹雙胞胎愛上同男友「3人行」8年！姊妹輪流激戰

賓士女違規又突開車門　女騎士遭撞卡公車輪下亡

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

2020有3衝擊！唐綺陽揭「最後一波」將來

李登輝病逝！今彩539開詭異號碼　網傻：發財了

小三上衣被扒光當街暴打　偷吃男冷眼看戲

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

即／蘇震清涉貪2000萬　移送北檢

破解巨石陣！科學家：地球化學指紋吻合

更多

最夯影音

更多
林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」
賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面