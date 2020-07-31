7月「零颱」有變數！熱帶低壓生成　最快今日形成「辛樂克」颱風

▲南海91W熱帶擾動生成熱帶低壓。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者李宜秦／台北報導

7月零颱風紀錄有變數！中央氣象局表示，位於南海的熱帶擾動今日形成熱帶低氣壓，今、明兩日有機會成颱，不過路徑將往越南移動，對台灣沒有影響。而在菲律賓東方海面也有熱帶擾動，目前結構鬆散，明、後天有可能形成熱帶低壓，仍須觀察。

氣象局預報員張承傳表示，位於南海的熱帶擾動91W於今日形成熱帶性低氣壓，路徑將往海南島、越南方向移動，對台灣沒有影響。受到91W伴隨的季風低壓槽北抬影響，全台天氣自週日開始變化，中南部、東半部整天都會下雨，北部、東北部則是局部有雨，白天熱對流旺盛，降雨機率高，晚上降雨相對緩和。

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▲受季風低壓槽影響，週日起全台天氣有變化。（圖／記者李毓康攝）

張承傳表示，91W有機會於今、明兩日形成颱風，若真的成颱，7月零颱風的紀錄就將被終止，週六91W已經靠近海南島，台灣附近風向轉東南到南南東風，風速較為減弱，迎風面降雨範圍縮減至台東南部、恆春半島一帶，雨勢也會減緩一些，西半部地區的午後雷雨機會略增，可能出現局部短時較大雨勢。

張承傳表示，另外在菲律賓東邊海面也有熱帶擾動，目前結構鬆散，發展狀況仍不明需要觀察，預計明、後天可能形成熱帶性低氣壓，將跟著低壓帶北抬。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，日本氣象廳認為，南海的季風低壓91W，有機會增強為第3號「辛樂克」颱風，91W明日將抵達中國海南島附近，週日進入越南，至於成颱時間，36小時後才會明朗。