7月零颱紀錄有望達成！颱風「辛樂克」明生成機會大　全台變天時間曝

▲週日變天西半部有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地炎熱高溫，屏東、台東有局部陣雨，中央氣象局表示，明日天氣與今日類似，山區、中南部平地都會有午後雷雨，週日起全台變天，西半部有短時陣雨或雷雨，午後雷雨也可能出現較大雨勢。位在南海的熱帶性低氣壓91W今明兩日有機會成颱，在菲律賓東方海面的熱帶擾動則可能明日形成低壓，週日、一離台最近。

氣象局預報員張承傳表示，明日花東、恆春半島有局部陣雨或雷雨，午後雷雨範圍增大，除山區外，中南部熱對流也網評地擴散，都可能出現午後雷雨，山區則有局部大雨，花東地區氣溫約33度，南投、彰化以北則有36度以上高溫。

請繼續往下閱讀...

張承傳表示，受到季風低壓槽北抬影響，週日到週二全台變天，週日午後西半部有局部短時大雨或雷雨，週一、二水氣更多，南部、花東整日都有短暫陣雨，午後雷雨範圍更大，西半部都有雨，也會有局部大雨。

▲熱帶性低氣壓91W路徑圖。（圖／氣象局提供）

張承傳表示，在南海的熱帶性低氣壓91W今、明兩日有機會成颱，目前看來明日生成「辛樂克」颱風的機率較高，91W明日抵達海南島、週日到越南。

另外，在菲律賓東方海面也有熱帶擾動，張承傳表示，有機會將於明日形成熱帶性低氣壓，週日、一最接近台灣，將往台灣東北部海面北上，至於是否成颱、對台灣的影響，都還需觀察其強度發展、距台遠近等因素。

▲週日起全台變天。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險Weather Risk）

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」表示，南海上空的熱帶性低氣壓雖然對台灣沒有直接影響，但其外圍水氣及西南季風在週日開始會對臺灣的天氣帶來變化。

週六迎風面東部至恆春半島天氣陰雨，偶有較大雨勢。其餘各地天氣多雲到晴，中部山區午後有短暫陣雨或雷陣雨。

週日至週二環境水氣增加，配合西南季風，大氣不穩定度高。在嘉義以南、東部至恆春半島，天氣陰雨，會有較明顯雨勢伴隨閃電發生。中北部山區午後熱對流發展旺盛，甚至連平地都有短時較大雨勢。

週三後高壓逐漸增強，各地降雨趨緩，又回到高溫悶熱、午後雷陣雨的天氣型態。