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影／又一熱帶低壓生成！恐成第4號颱風「哈格比」　最快明下半天發海警

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▲▼菲東又有熱帶性低氣壓生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，最快明日下半天成颱，屆時可能發布海上警報。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者李宜秦／台北報導

隨著太平洋高壓減弱，台灣附近海面出現熱帶擾動，昨日位在南海的熱帶擾動形成熱帶性低氣壓91W，今日位於菲律賓東方海面的熱帶擾動也於今早8點形成熱帶低壓92W，氣象局表示，91W可能今日成颱「辛樂克」，對台無影響；92W可能明日成颱「哈格比」，成颱的同時就可能發布海上警報，預計明日下半天到後天離台距離最近。

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氣象局預報員張承傳表示，位於菲律賓東方海面的熱帶擾動於今早8點形成熱帶低壓，有可能增強為輕度颱風，路徑將往西北朝向台灣東方海面前進，明日下半天到後天離台灣最接近，增強成颱風的同時可能就會發布海上警報。

張承傳表示，另外位在南海的熱帶低壓91W則可能今日增強為颱風「辛樂克」，預計今日抵達海南島、明日抵達越南，對台灣無直接影響。

▲▼2020高雄市長罷免案投票日,高雄午後下起大雨,下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲受到季風低壓槽影響，週日全台變天。（圖／記者李毓康攝）

氣象局表示，今（１）日上午８時在北緯２０．１度，東經１２８．９度，即在鵝鑾鼻東南東方８７０公里的海面上，向西北移動，時速２０公里，請在臺灣東南部、東北部及北部海面航行及作業船隻特別注意。

一旦發展為颱風，氣象局有發布颱風警報之可能，建議民眾隨時注意最新氣象資訊。明（２）日起臺灣附近各海面風浪將逐漸增大，基隆北海岸、西南部、恆春半島、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生的機率。

臉書專頁天氣風險Weather Risk表示，上午日本氣象廳將菲律賓東方的熱帶擾動升為熱帶性低氣壓，而且一併發出颱風形成預警。「這顆低壓也是昨天我們提醒大家在週末要關注的系統，因為它來的很快，週日就會到台灣東方海面，週一最接近北部陸地，也不排除在颱風一形成後就會有颱風警報發布。」路徑上已經逐漸明朗，但這顆低壓的結構偏向東強西弱，大台北、宜蘭在週日晚間至週一多多少少會有些風雨，如果它靠的再近一些，中部以北天氣都會受影響。

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