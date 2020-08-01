擁13.7吋纖細腰！她堅稱：是遺傳...絕對沒有人工或修圖

▲蘇娜英的腰只有13.7吋！（圖／翻攝自Su Moh Moh Naing臉書，下同）

實習記者任珈萱／綜合報導

緬甸女子蘇娜英（Su Naing）擁有「13.7吋（約34.8公分）的超細腰」，不過她強調，她的生活作息相當正常，擁有如此纖細的腰，是自然形成的，絕非透過人工，更不是修圖而成。蘇娜英也希望可以打破英國的葛蘭格（Ethel Granger）13吋細腰的世界紀錄。

據《每日郵報》報導，23歲的蘇娜英擁有「13.7吋的超細腰」，經常在IG上分享露出美腰的照片，在緬甸已是小有名的網紅，她擁有女生夢寐以求、一手掌握的水蛇腰。不過她也因此遭受到許多網友的攻擊，說她的照片都是修過的，或「把肋骨拿掉」來維持苗條身材。

▲蘇娜強調，她真的沒有修圖，也是真的健康。



不過，蘇娜英表示，「我真的吃得很健康，生活作息也相當正常，腰細是因為遺傳，所以不需要擔心我的健康。」她強調，絕對沒有經過「人工」方式來達到細腰，對於外界指控她是靠修圖，也予以否認。「我喜歡擺姿勢拍照，炫耀自己的身材，大家也同意這是一個美麗的外表」。

據了解，目前細腰的金氏世界紀錄保持人，是英國的葛蘭格，她的腰圍只有13吋，蘇娜英希望有朝一日她可以打破紀錄。

▲蘇娜希望可以打破世界紀錄。