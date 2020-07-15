閒置寵物房50年！藝術顧問鷹眼抓「生灰古董花瓶」…蘇富比一拍：2.8億售出

▲該古董花瓶拍出2.8億。（圖／達志／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

當地時間11日，一個中國古代乾隆時期的花瓶以超900萬美元（約新台幣2億8千萬元）的價格在英國一家拍賣行售出，而在過去50年間，它一直被歐洲一位老婦閒置在家中的寵物房。此外，該花瓶也是過去10年來第三個拍賣價格高達數百萬美元的中國古董花瓶。

據外媒報導，花瓶是在老婦的寵物間被發現的，被英國蘇富比拍賣行描述為「丟失的傑作」和一次「技藝之旅」。據稱，花瓶是為中國乾隆皇帝打造的，名為「洋彩紅地錦上添花冬青玲瓏夾層瓶」。

據蘇富比拍賣行透露，是荷蘭阿姆斯特丹的一名藝術顧問羅森塔爾（ohan Bosch van Rosenthal）首先發現了花瓶。羅森塔爾在一則影片中描述，他在老婦布滿灰塵的房間第一次見到花瓶時的情景，「房間裡還有一些藝術品，老婦的4隻貓在這些藝術品周圍來回走動，隨後她指著放在櫥櫃上的花瓶讓我看，她知道這件物品很有價值。」

羅森塔爾稱，儘管他不是這方面的專家，但他注意到這不是一個普通的花瓶。隨後，他把花瓶的照片寄給蘇富比拍賣行亞洲區主席仇國仕（Nicolas Chow）。

經鑑定，花瓶確實價值不菲。拍賣行的專家不僅在中國皇室家族檔案中找到了花瓶的記錄，還發現該花瓶曾於1954年先後以56美元和101美元的價格在蘇富比拍賣行售出。

此外，該花瓶也是過去10年來第三個拍賣價格高達數百萬的中國古董花瓶。2010年，同樣屬於乾隆時期的中國花瓶以6800萬美元的價格售出；2018年，在法國閣樓一個鞋盒中發現的中國花瓶則以1900萬美元的價格售出。

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