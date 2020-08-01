宜蘭金紙店凌晨起火燃燒！消防出動13車搶救…母子受困嗆傷送醫

記者游芳男、徐愷昕／宜蘭報導

宜蘭市今（1）日凌晨4點許發生火警事故！一間位於大福路2段上的金紙店突起火燃燒，造成屋內一對母子受困，被救出時嗆傷送醫，所幸2人皆無生命危險。目前火勢已於5時07分成功撲滅，至於詳細事故發生原因仍有待調查釐清。

▲宜蘭市大福路2段今（1）晨4時許一間金紙店起火。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭消防今（1）日凌晨4時18分許接獲民眾通報稱，宜蘭市大福路2段一民宅火警，且有人受困其中。消防趕抵現場後，發現該棟3層樓建築物1樓金紙店及2樓起火，大量黑煙不斷竄出，又3樓鐵皮加蓋屋有2人受困，情勢危急。

據了解，經出動13車、25人佈線搶救，4時34分受困的54歲陳姓女子自行脫困，無明顯外傷，只有臉部稍有燻黑及輕微嗆傷，意識清楚，經送陽大附醫檢查，已無大礙。

消防指出，4時46分時火勢受控制，當下遂立即以雙節梯將受困的21歲諶姓男子救出，所幸他也只有輕微嗆傷，經送醫救治已無大礙，而整場大火在5時07分成功撲滅，目前起火原因仍有待火調鑑識人員調查。

►偷偷分享少女秘密！

▲▼宜蘭市大福路2段今（1）晨4時許一間金紙店起火，消防佈線入內搶救。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭消防說明現場狀況。（圖／記者游芳男翻攝）