鄧雨賢紀念音樂會8/1登場！　8手聯彈、混聲獻唱傳承台灣歌謠

▲鄧雨賢紀念音樂會將於8月1、2日舉行。（圖／翻攝自新竹縣政府官網）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

新竹縣府文化局日前宣布，將於8月1、2日舉行鄧雨賢紀念音樂會，邀請到金嗓天王殷正洋、新竹交響管樂團及CPE鋼琴重奏團等，用歌聲、管樂來傳唱演釋鄧雨賢的作品，讓民眾可以感受到跨世代的傳承。

鄧雨賢生於1942年，曾經創作多首台語、客語流行歌曲，有「台灣歌謠之父」的稱譽。客委會副主委鐘孔烔昨（28）日出席開幕記者會表示，今年是鄧雨賢紀念音樂會舉辦的第19年，也是客委會成立19年，在鄧雨賢作品中，有不少客語歌曲，包括《十八姑娘》、《望春風》等，只是傳唱度不高，鼓勵民眾可以多唱客語歌。

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鄧雨賢紀念音樂會於8月1日晚上6點30分，以「夏夜．三線情」為主題，在芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園，由金嗓藝人殷正洋、萬芳、在地客家子弟黃子軒與山平快、竹友混聲合唱團、新竹交響管樂團、芎林國小合唱團拉開序幕，輪流上台演釋鄧雨賢的作品；

2日下午2點30分則以「熹微．黎明」為主題，在文化局演藝廳，有簡雪豐老師帶領的CPE鋼琴重奏團，用精彩的8手聯彈，搭配鄧雨賢團隊的趙奕翔、趙奕喬，鋼琴和小提琴的對彈，用豐富多彩的音樂詮釋鄧雨賢老師的音樂。

▼鄧雨賢紀念音樂會資訊海報。（圖／翻攝自新竹縣政府文化局官網）