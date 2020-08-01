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人類覺醒計劃再開！參天攜手EVA推限定眼藥水　不能出國在台灣也能一滴雙眼覺醒

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▲▼ 參天X新世紀福音戰士。

▲參天製藥宣布再啟「新‧人類覺醒計畫」推出與EVA聯名的眼藥水，這次不用出國，在台灣也買得到！

消費中心／綜合報導

參天X新世紀福音戰士聯名開啟　「新‧人類覺醒計畫」登台預備

▲▼參天眼藥水補拍。（圖／記者周宸亘攝）

隨著今年《新·福音戰士劇場版》即將上映，讓全球的EVA迷逐漸開始暴動，日本參天(SANTEN)也宣佈重啟「新‧人類覺醒計畫」，與新世紀福音戰士合作，將人氣角色「碇真嗣、明日香、凌波零以及渚薰」化身眼藥水的能量注入瓶身中，化身成能讓眼睛迅速解除疲勞的酷涼眼藥水，要讓所有EVA迷能隨著劇中角色「睜大雙眼」找尋敵人，防守使徒對眼睛疲勞的襲擊，讓雙眼「覚醒せよ」。此外，這項計畫也將在8月「登陸台灣」，屆時不用遠赴日本就能一次入手。

參天這次的「新‧人類覺醒計畫」，將劇中人氣角色碇真嗣、凌波零、明日香，以及渚薰搭配專屬配色，把劇中造型圖樣印在瓶蓋、瓶身中，要讓所有粉絲為之瘋狂，讓人不自覺跟著瓶身動作一起將眼藥水點起來。

▼看到凌波零也在點眼藥水，就會想要也擁有同款！

▲▼ eva眼藥水。

動漫界難以超越的至高神作 X 眼藥水界難以言喻的至高涼感

「新世紀福音戰士X Sante FX Neo」—碇真嗣、明日香限定版

▲▼參天X新世紀福音戰士眼藥水商品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

Sante FX Neo是參天眼藥水系列中的經典款。讓人欲罷不能的清涼爽感，能迅速緩解眼睛疲勞，搭配上EVA中超人氣角色碇真嗣、明日香造型瓶，如同駕駛著EVA面對使徒帶來的眼睛疲勞攻擊，只要使用一滴「眼藥水」就能將所有將各種攻擊化解，酷涼!絕對亮眼!!。

「新世紀福音戰士X Sante FX V plus」—凌波零、渚薰限定版

▲▼參天X新世紀福音戰士眼藥水商品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

Sante FX V plus是經典款FX NEO中再添維生素B6的全能系眼藥水，給雙眼滿滿營養補給，含有7種有效成分，包括維生素/氨基酸等營養成分。替疲憊雙眼注入能量，搭配戰鬥力堅強的凌波零、渚薰，一瓶入手就如同在眼睛周遭打開防禦力破表的AT力場，將環境對於眼睛的負擔都抵擋在外，有效緩解眼睛疲勞／充血。

聯名合作先驅參天製藥「Sante FX系列」日本上市30年銷售1.9億瓶

提到參天製藥所推出的「Sante FX 系列」大家一定不陌生，小小一瓶搭配方便好握的造型配色，一滴入魂舒緩眼睛疲勞，替眼睛帶來超涼爽感。根據品牌資料表示，從1991年在日本推出以來已經累積超過1億9千萬瓶，更因為Sante FX系列從8年前與《福音戰士新劇場版：Q》開啟聯名合作先驅後，不斷推出各種聯名款，讓大家能夠入手自己的款式，受到消費者青睞。

▲▼參天X新世紀福音戰士眼藥水商品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼ 。（圖／參天）

 ▼短短15秒的合作影片所有EVA暴動狂喊，「我全都要！」。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

參天清涼眼藥水/參天沁涼眼藥水 新世紀福音戰士聯名款
容量：12ml
售價：NT300/NT380
販售通路：松本清、屈臣氏、康是美、Tomod’s、日藥本舖、部分藥局
上市時間：2020年8月

本文章由參天製藥贊助 TW-GEN_101/0720 衛署藥輸字第025769號 衛部藥輸字第026773號

北市衛藥廣字第109070248號 使用前請詳閱說明書警語及注意事項

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