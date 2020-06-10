EVA元素塞滿！OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版開箱

▲OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

超愛與動漫作品聯名的OPPO近期又推出了OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版啦！《ETtoday新聞雲》記者這次也取得了這款限定版手機進行開箱，這款手機從外盒包裝一路到內部的配件，只能說「給你滿滿的EVA」。

首先，先來看看OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版盒裝內容物，這款手機是以初號機為設計出發，隨附配件有手機殼、65W充電頭、充電線、耳機，以及退卡針。

▼OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版盒裝內容物。（圖／記者邱倢芯攝）

這款聯名手機可說是滿滿的EVA元素，手機外盒是採用動畫內「插入栓」的造型設計；手機與隨附手機本身是以初號機為設計，且值得注意的是，手機背蓋不是只有換上初號機的顏色，就連手機本身的背蓋線條設計也有所調整。

▲▼OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版手機背蓋不是只有換上初號機的顏色，就連手機本身的背蓋線條設計也有所調整（上圖）；手機外盒是採用動畫內「插入栓」的造型設計（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

而這支手機最會讓EVA迷們「暴動」的，莫過於內附的「朗基努斯之槍」造型退卡針，讓人感受到OPPO在與IP聯名時的誠意所在，即便是退卡針的設計也不馬虎。

而除了硬體本身的設計外，手機內的桌布、icon圖示也給你滿滿的EVA元素。

這款手機勢必讓許多EVA迷超想收，據了解，OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版的售價為人民幣4,399元（約台幣18,500元），價格還算是好入手；只不過這款手機在全球僅限量一萬台，且台灣並無法直接購入，想收的EVA迷須從京東商城搶購，目前已開放過二波搶購，第三波則將於6/18開搶。

而除了OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版開箱外，這次記者也同時取得了OPPO Watch EVA限定版，以及OPPO AirVOOC無線閃充充電器EVA限定版進行拍攝。

▼OPPO Watch EVA限定版。（圖／記者邱倢芯攝）

跟手機不同的是，OPPO Watch EVA限定版是以二號機為設計；無論是外形設計、硬體配色、錶帶，甚至內部的桌布設計等，也都超有誠意的塞滿「明日香」與「二號機」。

盒裝當中，除了有手錶本體外，也隨附了兩副錶帶（一黑一紅）可供替換，另外還有說明書，以及OPPO Watch專用的充電線材。

再來就是OPPO AirVOOC無線閃充充電器EVA限定版，在無線充電器的部分，設計概念就是以新世紀福音戰士中虛構的特務機關NERV出發，配色上以紅、灰為主，就連隨附的充電線材也是紅、灰色調。

只不過這款無線充電器並沒有附上充電頭，因此建議可與OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版充電頭搭配使用，當然也可以用OPPO自家其他的充電頭搭配，使不過配色上可能就不會那麼協調。

而除了上述三款產品外，事實上OPPO與EVA聯名的產品還有OPPO Enco W31真無線藍牙耳機EVA限定版，只不過很遺憾的記者本次並未能取得這款耳機；OPPO Enco W31真無線藍牙耳機EVA限定版的配色，就是以零號機（凌波零）為設計出發。

整體來說，這次OPPO與EVA聯名合作的產品都相當有誠意，因為OPPO並不是單單僅將產品的顏色換掉而已，就連硬體的設計上也有些許的更改，且在每一個小細節當中都塞滿了EVA元素，對於EVA迷來說很值得搶購一組回家收藏。