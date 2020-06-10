　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

EVA元素塞滿！OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版開箱

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版。（圖／記者邱倢芯攝）

▲OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

超愛與動漫作品聯名的OPPO近期又推出了OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版啦！《ETtoday新聞雲》記者這次也取得了這款限定版手機進行開箱，這款手機從外盒包裝一路到內部的配件，只能說「給你滿滿的EVA」。

首先，先來看看OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版盒裝內容物，這款手機是以初號機為設計出發，隨附配件有手機殼、65W充電頭、充電線、耳機，以及退卡針。

▼OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版盒裝內容物。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版。（圖／記者邱倢芯攝）

這款聯名手機可說是滿滿的EVA元素，手機外盒是採用動畫內「插入栓」的造型設計；手機與隨附手機本身是以初號機為設計，且值得注意的是，手機背蓋不是只有換上初號機的顏色，就連手機本身的背蓋線條設計也有所調整。

▲▼OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版手機背蓋不是只有換上初號機的顏色，就連手機本身的背蓋線條設計也有所調整（上圖）；手機外盒是採用動畫內「插入栓」的造型設計（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版。（圖／記者邱倢芯攝）

而這支手機最會讓EVA迷們「暴動」的，莫過於內附的「朗基努斯之槍」造型退卡針，讓人感受到OPPO在與IP聯名時的誠意所在，即便是退卡針的設計也不馬虎。

▲▼OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版。（圖／記者邱倢芯攝）

而除了硬體本身的設計外，手機內的桌布、icon圖示也給你滿滿的EVA元素。

▲▼OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版。（圖／記者邱倢芯攝）

這款手機勢必讓許多EVA迷超想收，據了解，OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版的售價為人民幣4,399元（約台幣18,500元），價格還算是好入手；只不過這款手機在全球僅限量一萬台，且台灣並無法直接購入，想收的EVA迷須從京東商城搶購，目前已開放過二波搶購，第三波則將於6/18開搶。

而除了OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版開箱外，這次記者也同時取得了OPPO Watch EVA限定版，以及OPPO AirVOOC無線閃充充電器EVA限定版進行拍攝。

▼OPPO Watch EVA限定版。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版。（圖／記者邱倢芯攝）

跟手機不同的是，OPPO Watch EVA限定版是以二號機為設計；無論是外形設計、硬體配色、錶帶，甚至內部的桌布設計等，也都超有誠意的塞滿「明日香」與「二號機」。

▲▼OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版。（圖／記者邱倢芯攝）

盒裝當中，除了有手錶本體外，也隨附了兩副錶帶（一黑一紅）可供替換，另外還有說明書，以及OPPO Watch專用的充電線材。

▲▼OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版。（圖／記者邱倢芯攝）

再來就是OPPO AirVOOC無線閃充充電器EVA限定版，在無線充電器的部分，設計概念就是以新世紀福音戰士中虛構的特務機關NERV出發，配色上以紅、灰為主，就連隨附的充電線材也是紅、灰色調。

▲▼OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版。（圖／記者邱倢芯攝）

只不過這款無線充電器並沒有附上充電頭，因此建議可與OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版充電頭搭配使用，當然也可以用OPPO自家其他的充電頭搭配，使不過配色上可能就不會那麼協調。

▲▼OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版。（圖／記者邱倢芯攝）

而除了上述三款產品外，事實上OPPO與EVA聯名的產品還有OPPO Enco W31真無線藍牙耳機EVA限定版，只不過很遺憾的記者本次並未能取得這款耳機；OPPO Enco W31真無線藍牙耳機EVA限定版的配色，就是以零號機（凌波零）為設計出發。

整體來說，這次OPPO與EVA聯名合作的產品都相當有誠意，因為OPPO並不是單單僅將產品的顏色換掉而已，就連硬體的設計上也有些許的更改，且在每一個小細節當中都塞滿了EVA元素，對於EVA迷來說很值得搶購一組回家收藏。

ET快訊
阿中部長神話殞落？他目睹「台灣1景象」揭露防疫成功真相
羅志祥熬夜寫出新歌「歌名藏悲傷含意」！　閉關1個月曝復出第一
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 12有望7月開始量產　高階「Pro」系列恐延後上市

EVA元素塞滿！OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版開箱

科技巨頭紛紛聲援反種族主義！　語音助理增添「Black Lives Matter」反饋

Google地圖新功能上線　讓你出門玩耍又能兼顧社交距離

惠普高階筆電「x360 14c」本月上市！　螢幕佔比88％史上最大

Sony降躁耳機「WH-1000MX4」未發布先曝光！　沃爾瑪官網已先上架

挺黑人運動遭來信辱罵　貝佐斯一句話嗆爆種族歧視客戶

20年了　Apple Music邀你一起重溫孫燕姿歷年經典作品

只要三步驟！搶先體驗LINE「無聲訊息」　再也不怕半夜吵人

6.5吋螢幕、5,000 mAh大電量　moto G8 Power Lite售價不用6千元

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

吳尊見老婆穿「創意婚紗」感動哭了！　下跪求婚「下輩子再嫁給我」…妻點頭：我願意

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

iPhone 12有望7月開始量產　高階「Pro」系列恐延後上市

EVA元素塞滿！OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士限定版開箱

科技巨頭紛紛聲援反種族主義！　語音助理增添「Black Lives Matter」反饋

Google地圖新功能上線　讓你出門玩耍又能兼顧社交距離

惠普高階筆電「x360 14c」本月上市！　螢幕佔比88％史上最大

Sony降躁耳機「WH-1000MX4」未發布先曝光！　沃爾瑪官網已先上架

挺黑人運動遭來信辱罵　貝佐斯一句話嗆爆種族歧視客戶

20年了　Apple Music邀你一起重溫孫燕姿歷年經典作品

只要三步驟！搶先體驗LINE「無聲訊息」　再也不怕半夜吵人

6.5吋螢幕、5,000 mAh大電量　moto G8 Power Lite售價不用6千元

蔡崇信分享黑人小女孩抗議照　喊讚：所有生命都重要

屏安醫院副院長棚集山區失聯5天　縣議員鄭清原「懸賞200萬」

因疫關閉139天！　美國擬重啟駐武漢總領事館

不用神風特攻隊！邱于軒主張「國民黨不參戰高雄市長補選」　531字籲：先蹲下

台東旅遊大利多！組團入住2晚以上　最高可獲熱氣球繫留體驗

異味遭垢病！專家進廠揪洩漏　花蓮中華紙漿：願扛責任改善

3步驟註冊監理會員　在咖啡廳當文青...也能補行照+申請日文譯本

疫情解封跑起來！台新Women Run重啟報名　逾10萬刷卡金等你拿

連3天到場致意！韓國瑜快步直奔許崑源靈堂　入口前險遭絆倒

食品組「已婚簡任技正」與女科員爆不倫戀　食藥署9字回應

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

3C家電熱門新聞

iOS 13.5.1修復越獄漏洞！　更新完就回不去了

Zipline無創縫合裝置像「神奇拉鏈」直接關閉傷口

開箱PS4悠遊卡「療癒按鈕+加值發光」超仿真

realme網路商店開張！舉辦開幕超殺1元搶購活動

moto G8 Power Lite在台上市

挺黑人運動遭來信辱罵　貝佐斯一句話嗆爆種族歧視客戶

iPhone11驚傳綠螢幕災情　推估是iOS更新惹的禍

安卓用戶搶先試用　LINE Labs推「無聲訊息」傳送功能

iPhone 12有望7月開始量產　高階「Pro」系列恐延後上市

Sony降躁耳機「WH-1000MX4」未發布先曝光！　沃爾瑪官網已先上架

只要三步驟！搶先體驗LINE「無聲訊息」　再也不怕半夜吵人

PS5確認6月12日公開

保留指紋辨識　HTC新機這一天發表

惠普高階筆電「x360 14c」本月上市！　螢幕佔比88％史上最大

更多熱門

相關新聞

日本雀巢推出限量《EVA》咖啡機

日本雀巢推出限量《EVA》咖啡機

《新世紀福音戰士》過去就曾與 UCG 咖啡推出聯名罐裝咖啡，這次日本雀巢咖啡想玩得更大更高級，將自家在 2009 年推出，累積銷售超過 550 萬組的好評商品「雀巢咖啡黄金混合」黑色版，側邊換上簡約的初號機面板，搖身變成低調奢華，能與手機藍牙連線，又能展現對 EVA 喜愛的咖啡機兼陳設物。

OPPO推EVA限定機 中國六一節開賣

OPPO推EVA限定機 中國六一節開賣

修復版《阿基拉》4K/IMAX六月重磅上映

修復版《阿基拉》4K/IMAX六月重磅上映

NHK 公布《新世紀福音戰士》投票結果

NHK 公布《新世紀福音戰士》投票結果

《鬼滅之刃》電子雞掀起回憶殺　

《鬼滅之刃》電子雞掀起回憶殺　

關鍵字：

OPPO Reno ACE2新世紀福音戰士EVAOPPO Watch

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

韓粉兌現承諾！臉書直播吃屎…網氣炸

小甜甜單身6年戀愛了！深夜街頭「交纏親吻」

冷氣24hrs沒關！她「一個步驟」電費省萬元

明道「女團老婆」曝光！18年7緋聞起底

林志穎帶Kimi路邊賞車「6000萬頂級超跑」

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面