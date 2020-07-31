【廣編】TOTO打造安全、安心、容易照護的公共及居家衛浴空間

【廣編特輯】

圖、文／TOTO提供

根據國家發展委員會的推估，老年人口將在2026年時達到總人口的20%，屆時台灣將加入日本、南韓等國家的行列，成為「超高齡社會」，國內老年人、被照護者的居家衛浴安全受到重視。然而身體健康、亦或是孕婦、受傷等行動不便等亞健康的人，也需要注意會在衛浴空間發生的意外。例如洗手間的地面濕滑容易滑倒、或是轉身導致身姿不穩定而誤將臉盆、馬桶當成扶手支撐身體等，都有可能是在衛浴空間中發生危險的潛在原因。

日本衛浴第一品牌TOTO於7/30(四)-8/2(日)參加位於台北南港展覽館所舉辦之2020臺灣輔具暨長期照護大展，除了公共廁間的使用安全之外，為使一般民眾理解居家衛浴的安全、安心的重要性，TOTO 提出適合長久居住的衛浴方案，針對健康、亞健康、被照護者提供三種不同衛浴設備提案，期望能改善衛浴空間中不安全、不便利的任何狀況。

於居家如廁時，可選擇WASHLET+溫水洗淨便座及水龍捲馬桶的成套組合，自動掀蓋、如廁後自動沖水，減少行動不便者移動，降低觸摸的機會，另外WASHLET+的噴嘴搭載除菌效果達99%電解除菌水，噴嘴自動除菌，且外觀設計採管線隱藏，讓居家廁間打掃更輕鬆。再搭配使用馬桶用扶手及靠背提供更安全的如廁環境，入座時能維持坐姿平衡，同時還能減輕照護者的負擔。