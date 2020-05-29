6大德國衛浴品牌　打造極簡清淨的洗手體驗

防疫期間，戴口罩、多洗手已成為許多人的習慣。在洗手同時，瘋設計整理了衛浴設計大國德國的六大品牌中， 長得一副「讓人感覺手會洗得乾淨無垢」 的洗手台龍頭與面盆設計！

META via DORNBRACHT

當代DORNBRACHT：META系列水龍頭

說到水龍頭，不能不提水龍頭界的勞斯萊斯德國當代DORNBRACHT。其META系列擁有基本的幾何形狀、清晰的線條，並以精確的半徑與流暢感帶來均衡和諧的設計，重新詮釋極簡主義，結合現代簡約美學，以及個人化飾面與尺寸設計，體現了多樣性與風格，表達出獨特個性與態度。

高儀Grohe：Atrio系列水龍頭

以「感性極簡」為設計哲學的德國高儀Grohe，是歐洲最大的衛浴產品製造商。其浴室水龍頭系列Atrio，是開頭到底端尺寸一致的經典圓柱體，並在最後彎曲的噴口形成完美圓弧。手柄則是線條乾淨的交叉圓柱體，上刻有H與C表示溫度。Atrio關注比例與細節，使之顯得優雅而精確。

Atrio via Grohe

漢斯格雅Hansgrohe：Axor Starck Organic系列水龍頭

以恆溫花灑聞名的德國漢斯格雅Hansgrohe，其著名的水龍頭系列Axor Starck Organic，則是請到了設計鬼才菲利普・史塔克（Philippe Starck）創作。該系列最特別的是其有機自由的光滑極簡外觀造型，以及省水與溫度調節功能，兼具生態意識與現代風格，既前瞻又時尚。

Axor Starck Organic via Hansgrohe

唯寶VILLEROY & BOCH：JUST系列水龍頭

德國國寶級衛浴品牌唯寶VILLEROY & BOCH，是許多歐洲皇室貴族的愛用品牌，其JUST系列水龍頭，以直線、直角和半徑的幾何組合，擁有修長線條，可與各式形體的瓷器協調搭配，完美貼近各種現代化室內設計。鍍鉻表面能輕鬆保持光滑，平整與圓柱身搭配的無切口控制桿、無縫噴頭更讓它顯得簡約精確。

JUST Via VILLEROY & BOCH

文字參考來源／dezzen、TRENDIR

（完整文章請看瘋設計）

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