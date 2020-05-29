　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

6大德國衛浴品牌　打造極簡清淨的洗手體驗

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

防疫期間，戴口罩、多洗手已成為許多人的習慣。在洗手同時，瘋設計整理了衛浴設計大國德國的六大品牌中， 長得一副「讓人感覺手會洗得乾淨無垢」 的洗手台龍頭與面盆設計！

META via DORNBRACHT

當代DORNBRACHT：META系列水龍頭

說到水龍頭，不能不提水龍頭界的勞斯萊斯德國當代DORNBRACHT。其META系列擁有基本的幾何形狀、清晰的線條，並以精確的半徑與流暢感帶來均衡和諧的設計，重新詮釋極簡主義，結合現代簡約美學，以及個人化飾面與尺寸設計，體現了多樣性與風格，表達出獨特個性與態度。

高儀Grohe：Atrio系列水龍頭

以「感性極簡」為設計哲學的德國高儀Grohe，是歐洲最大的衛浴產品製造商。其浴室水龍頭系列Atrio，是開頭到底端尺寸一致的經典圓柱體，並在最後彎曲的噴口形成完美圓弧。手柄則是線條乾淨的交叉圓柱體，上刻有H與C表示溫度。Atrio關注比例與細節，使之顯得優雅而精確。

Atrio via Grohe

漢斯格雅Hansgrohe：Axor Starck Organic系列水龍頭

以恆溫花灑聞名的德國漢斯格雅Hansgrohe，其著名的水龍頭系列Axor Starck Organic，則是請到了設計鬼才菲利普・史塔克（Philippe Starck）創作。該系列最特別的是其有機自由的光滑極簡外觀造型，以及省水與溫度調節功能，兼具生態意識與現代風格，既前瞻又時尚。

Axor Starck Organic via Hansgrohe

唯寶VILLEROY & BOCH：JUST系列水龍頭

德國國寶級衛浴品牌唯寶VILLEROY & BOCH，是許多歐洲皇室貴族的愛用品牌，其JUST系列水龍頭，以直線、直角和半徑的幾何組合，擁有修長線條，可與各式形體的瓷器協調搭配，完美貼近各種現代化室內設計。鍍鉻表面能輕鬆保持光滑，平整與圓柱身搭配的無切口控制桿、無縫噴頭更讓它顯得簡約精確。

JUST Via VILLEROY & BOCH

文字參考來源／dezzenTRENDIR 

（完整文章請看瘋設計

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由瘋設計授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
南韓小妹頂「老成厭世臉」…超萌反差逗樂14萬粉絲！網見媽媽美
15縣市大雨特報！基隆、宜蘭、南投防局部大雨
吳朋奉被爆經濟狀況有困難　節儉獨居鐵皮屋30年…友曝他生前「
快訊／男從台北環河南路9米高架橋墜落　「血染柏油路」昏迷送醫
快訊／台中汽車突衝進排水溝　1命危2重傷搶救中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】格蘭菲迪豈止15年　兩款經典系列全新包裝上市

6大德國衛浴品牌　打造極簡清淨的洗手體驗

冷氣「i乾淨」自己洗澎澎！　禾聯空調推貼心功能幫你省荷包

【廣編】最省電x護健康x超智慧　Panasonic成就空調新指標！

端午節澎湃吃！超商端出超狂「伊比利豬海陸粽」　吃得到邪惡干貝、鮑魚

東森自然美狂掃「生技產業奧斯卡」3獎成大贏家　王令麟：持續追求卓越

【廣編】「Days of Play」6月3日至6月16日　購買PS4 Pro只要10,880元

【廣編】開幕不到半年　在地嚮導5顆星！網推CP值餐廳趕緊朝聖

第二件0元！小7再推振興優惠券　麥當勞、屈臣氏現金折抵券6/3起可使用

CP值爆表組合包！好市多「載娃、堆物神器」超耐操　還有必囤洗衣精折扣來了

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

24KG哈士奇討摸！腳滑重壓牠 博美氣炸狂叫：你這個心機鬼

轉彎車被按喇叭！又遭罵白痴 他不爽怒撞直行車...雙方互告

撞倒人！運將下車塞50塊錢打發　父帶驗傷單怒控：人命只值這樣？

「戽斗星球」真貓版！虎斑被蜜蜂叮　呆萌瓜子臉瞬間變雙下巴網笑翻

媽回頭驚見蟑螂！怕爆向前飛撲 女兒見狀神安慰：別怕～有我在

【廣編】格蘭菲迪豈止15年　兩款經典系列全新包裝上市

6大德國衛浴品牌　打造極簡清淨的洗手體驗

冷氣「i乾淨」自己洗澎澎！　禾聯空調推貼心功能幫你省荷包

【廣編】最省電x護健康x超智慧　Panasonic成就空調新指標！

端午節澎湃吃！超商端出超狂「伊比利豬海陸粽」　吃得到邪惡干貝、鮑魚

東森自然美狂掃「生技產業奧斯卡」3獎成大贏家　王令麟：持續追求卓越

【廣編】「Days of Play」6月3日至6月16日　購買PS4 Pro只要10,880元

【廣編】開幕不到半年　在地嚮導5顆星！網推CP值餐廳趕緊朝聖

第二件0元！小7再推振興優惠券　麥當勞、屈臣氏現金折抵券6/3起可使用

CP值爆表組合包！好市多「載娃、堆物神器」超耐操　還有必囤洗衣精折扣來了

就愛先看臉！「外貌協會」3大星座代表　Top 1全網公認顏值控

《大學生》曾玄玄產後1年「真實身材現形」！　短褲照洩驚人變化

買方不再出芭樂價！5月六都交易量「磨合到位」平均月增2成

口罩寄出國下周一解禁！經濟部：不限數量、次數與國籍

全台首例！ 鎮西堡、司馬庫斯部落農牧用地　可望於變更為建地

心疼韓國瑜面臨罷免…張琍敏開嗆：高雄人用你們的腦袋想想！

17歲少女和20歲情郎私奔！　遭16男當眾扒衣暴打...老爸被迫在場觀看

返台待產挨轟傳播病毒　歐陽靖吐心聲「真的很難過」

新書驚曝...柯林頓睡過「億萬淫魔」的女人！2人曾在高空翻雲覆雨

拖地姿勢連續被指正！林志穎問陳若儀「要不要幫忙」　婆婆回應9字…網尷尬

消費熱門新聞

大倉久和「烤鴨吃到飽」只要899

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

「5300現金抵用券」今晚12點開領

CP值爆表！好市多必囤神級洗衣精折扣來了

爸媽手刀衝這裡瘋搶育兒神器

第二件0元！小7再推振興優惠券

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

麥當勞「5300元現金抵用券」怎麼用？「7大Q＆A」一次看

在地嚮導5顆星！網推趕緊朝聖

吃得到干貝、鮑魚！超商端出超狂海陸粽

家中冷氣怎麼挑？　3C達人公開秘訣

全球第1瓶含「氫」氣泡水爆紅

6大德國衛浴品牌打造極簡清淨

想搶Switch快看　電商曝補貨上架時間

更多熱門

相關新聞

口渴等不及！怕水貓急到澆頭灌水

口渴等不及！怕水貓急到澆頭灌水

這樣喝水比較好喝？日本一名飼主27日在推特上分享一則影片，內容是家中喵星人表演超奇特的喝水方式，只見牠將整顆頭放在水龍頭的正下方，任由涼水狂澆自己的頭頂，還一邊舔杯水、一邊喝「洗頭水」。搞笑畫面讓不少貓奴超級無言地直呼，「我家這隻也這樣！」

泰王悠哉騎單車　揪「3名後宮」伴遊

泰王悠哉騎單車　揪「3名後宮」伴遊

參審 VS. 陪審 哪個能解決司法民怨？│行動法庭 第66集

參審 VS. 陪審 哪個能解決司法民怨？│行動法庭 第66集

德籲保障港人自由　歐盟料將討論香港

德籲保障港人自由　歐盟料將討論香港

德國再爆群聚感染　至少107例確診

德國再爆群聚感染　至少107例確診

關鍵字：

衛浴德國設計水龍頭

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

巨胸女星「脫光與父共浴」31年！

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

成語蕎傳比基尼照給《國光》求通告！

台抵泰包機14人疑染疫　檢測結果出爐

26歲妹腹痛　醫竟從下體抓出18公分烏龜

演藝圈公認癡情種！男星隱忍綠光罩頂

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

泰妹千人斬！「不脫衣完事」狂撈百萬

最大貓頭鷹陽台築巢　3隻巨型鳥寶迷上看電視

婦公園遛獒犬　街友被痛毆亡

環保局追查卡卡兒！咖啡店老闆出面…網讚翻

即／英：或延長BNO持有人留英期限

舒子晨曝「被要求去飯局」　對話紀錄曝光

更多

最夯影音

更多
遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！

遭美警膝蓋壓脖...鼻冒血窒息亡 非裔男死前求饒：我不能呼吸！
炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

炎亞綸想改變的事..Sandy秒回：臉書設私人　唐綺陽瀏海遮臉「沒很大，就大而已XDD」

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

麥當勞、屈臣氏、意舍酒店合作 送「5300元現金抵用券」限發4天

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

吳尊對廚藝超自信：不會輸給餐廳！　求生欲下線「我做的比老婆好吃」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

71秒打氣上路！不騎也能背著走 日本研發充氣式電動車「Poimo」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面