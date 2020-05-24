淨白的沐浴需求：在極致潔淨的空間梳洗更使人安心

在許多設計衛浴間的方案中，極簡主義是非常令人順眼，也是很受歡迎的選擇，因此它也是設計師特別喜愛的形式。簡單的線條使環境顯得清潔俐落，而整齊的空間讓人頭腦清醒，為人們帶來一天完美的開始，乾淨的衛浴更能讓人們在睡前紓解壓力。

我們所享受的極簡美學，並不是要把整體生活風格縮限在其中，在簡約中依然可以添加些許奢華。無須刪除所有細節，即使有些物件可能沒有明確的用途，或者也不必急著把浴室裡閃亮亮的配件全部推翻，還是可以保留些許奢華的極簡浴室。

視覺設計：Marta Wypych

▲ 在這間衛浴中沒有雜亂的擺設，室內植物為簡約的浴室增添許多生命力。在此，裝飾在牆面上的翠綠凸顯出自然主調，為平淡的空間開啟一片清新。



視覺設計：Nelly Prodan

▲ 在極簡風的浴室裡，也不必把所有東西都藏起來，但應該把盥洗用品放在特定區域，例如這個空間裡的嵌壁式木櫃，樸素又有質感。

來源：Ovo Toilet

▲ 在這間白淨的浴室中有許多光滑的平面，無論是牆面、置物櫃或浴缸都是大片的白色，搭配混凝土製花槽相當討喜，木頭色的單面直梯與時鐘邊框，與一旁的綠意相得益彰。

視覺設計：Zrobym

▲ 這個低調的浴室中設有專門的工作區，洗衣、烘衣機集中在同一區，規劃良好的置物區讓空間整體看似五星級飯店。

圖文來源／Home Designing

（完整文章請看瘋設計）

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