輕鬆入手5G手機　LG VELVET輕旗艦機19,990元帶回家

▲LG VELVET。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣已進入5G世代，想必仍有許多人仍在觀望是否要改用5G服務，畢竟5G網路資費，加上5G旗艦手機成本勢必較4G時代高出不少。不過，現在5G手機的輕鬆選擇來了，台灣LG電子今（31）日宣布推出輕旗艦5G手機LG VELVET，由中華電信獨賣，一口氣推出4色選擇，單機售價19,990元即可帶回家。

▲LG VELVET有奶霜克林姆、草莓布丁、開心果馬卡龍、黑森林巧克等4色選擇。（圖／記者邱倢芯攝）

LG VELVET這次在台推出了奶霜克林姆、草莓布丁、開心果馬卡龍、黑森林巧克等4色選擇；且LG VELVET一樣支援LG Dual Screen雙螢幕功能，如果有需要雙螢幕多工功能的消費者，可於神腦生活購物網站或神腦全台特約服務中心購買LG Dual Screen雙螢幕，加購價為4,990元。

▲▼喜歡雙螢幕多工功能的使用者，LG VELVET一樣可支援LG Dual Screen雙螢幕。（圖／記者邱倢芯攝）

據了解，LG VELVET螢幕與背蓋皆採用3D Arc曲面機身，機身採用光滑鏡面設計，可在不同角度折射出不一樣的光澤。

▼LG VELVET機身採用光滑鏡面設計，不同角度會折射出不一樣的光澤。（圖／記者邱倢芯攝）

LG VELVET搭載了6.8吋20:5:9 FHD+POLED螢幕，光是LG VELVET本身就可大幅提升使用者的觀看效果；若是覺得6.8吋螢幕不夠用，亦可加購LG Dual Screen雙螢幕，即可開啟多工操作，讓你在追劇或上網購物時好友來訊，都不必跳出視窗，可以雙螢幕回覆訊息。

在鏡頭設計方面，LG VELVET採用垂直上下排列的水滴鏡頭，將廣角、散景，以及閃光鏡頭嵌入7.9mm的機身當中。三主鏡頭分別是4,800萬標準鏡頭（F1.8）、800萬畫素廣角鏡（F2.2），以及500萬畫素肖像鏡頭（F2.4）。前置鏡頭為1,600萬畫素（F1.9），可100連拍製作成GIF檔。

▼LG VELVET採用垂直上下排列的水滴鏡頭。（圖／記者邱倢芯攝）

LG VELVET這次採用了高通S765G處理器，並搭載Android 10作業系統，支援雙卡雙待（5G+4G），儲存空間為6GB RAM/128GB ROM，並提供microSD記憶卡擴充槽，最高可支援2TB的擴充。