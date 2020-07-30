迎接5G時代來臨！高苑科大結合產官學　1年內急增具「數位科技與流行性」三科系

▲日本JR四國鐵道公司首次雇用外國實習生，高苑科大應外系日文組同學獲選海外實習機會。（圖／高苑科技大學提供）



記者許展溢／台北報導

每逢6月大學招生與放榜季節到來，各大學辦學與招生情況總是出現許多流言蜚語，使學校聲譽受到損害，更讓許多家長與應屆畢業學生難以抉擇，不過具有30年經營治學歷史的高苑科技大學，並不受少子化衝擊影響，除了獲得許多地方政府的5G建設標案，未來一年還要新增能體現「現代性、科技性與流行性」的3個最新科系，成就學生更好的前景。

座落在高雄路竹科學園區内，未來高雄捷運站點旁，具有30年經營治學歷史的高苑科技大學，擁有機電、人文及商業管理、規劃與設計3大學院及14個科系，並隨應社會趨勢與科技發展，重新整合部分專業系所，在未來1年内新設智慧科技應用、數位經營管理、資訊傳播行銷等最能體現現代性、科技性與流行性的三個最新科系。

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▲高苑校長趙必孝（中）與109年全國大專優秀青年獎獲獎同學黃冠傑（左）、侯岳銘（右）合照。（圖／高苑科技大學提供）



值得一提是，近年來受到少子化浪潮的影響，但高苑科大註冊率仍達6成以上，且教學品質保證的考核，亦獲得全校通過的肯定；過去校務評鑑各項成果，也都獲高分通過，近年來更獲得教育部教學卓越計畫與高教深耕計畫的補助，種種獲獎紀錄與長遠的規劃，讓高苑在去年的註冊率大增，並獲家長與學子肯定。

此外，高苑表示，由於優良的地理位置，校地周邊有近3千家國内一流企業，長期與學校各科系合作進行產學結合，提供全校教師、學生豐沛研究與實作的最佳環境，讓生師間的教學、學習、實作流程完整接續，以實現最有效益的學習效果。這些長期辦學理念堅持，創造多達數百項國内外各種比賽獲獎的優異成績，為全校在學學生提供了極佳的學習及職場歷練能力。

▲▼2020劃世計建築系暨室內設計畢業展（上）。高苑研發團隊榮獲歐洲盃國際創新發明競賽一金牌、一特別獎（下）。（圖／高苑科技大學提供）



全國私校工會理事長尤榮輝指出，於日前接受各媒體訪問時提及部分私校有錄取率低落、招生困難情形，本意係在表達少子化衝擊私校招生，但仍有許多私校努力辦學，相當具有特色，值得考生在選填志願時參考，例如高苑科技大學結合臨近的路竹科學園區，積極發展智慧科技及數位管理課程，並透過產學合作期使學生能學用合一、順利找到工作。

尤榮輝特別點出，私立大學學費高於公立大學，讓私立學校長期處於不公平的競爭環境，教育部對私校學費的限制造成私校在少子化後學費收入不能反應辦學成本，這是私校辦學困難的主因。私校工會呼籲教育部應建立私校學費彈性調整機制，否則就應增加對私校的補助，才能讓私校教育良性發展。