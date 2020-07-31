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明基材料公司董事長陳建志回饋家鄉　捐贈千份醫療品照顧弱老

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▲明基材料股份有限公司董事長陳建志回饋家鄉雲林縣，代表公司捐贈雲林縣政府1000份透氣透濕、環保無毒之「醫療級防漏中單/看護墊」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲明基材料股份有限公司董事長陳建志回饋家鄉雲林縣，代表公司捐贈雲林縣政府1000份透氣透濕、環保無毒之「醫療級防漏中單/看護墊」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為照顧因生活自理能力缺損需安養、養護或呼吸照顧服務之中低收入及低收入戶失能老人，今(31)日明基材料公司捐贈「醫療級防漏中單」由縣長張麗善、雲林縣工商發展投資策進會許宇甄總幹事、社會處林文志處長、明基材料股份有限公司董事長陳建志以及公費安置機構代表多派員參與。

明基材料股份有限公司透過雲林縣工商發展投資策進會許宇甄總幹事居中牽線，董事長陳建志回饋家鄉雲林縣，代表公司捐贈雲林縣政府1000份透氣透濕、安心防漏、防螨抗菌、輕量快乾、環保無毒之「醫療級防漏中單/看護墊」，彌補安養機構資源不足之問題，並以優質產品提升照護品質，善盡關懷責任，讓本縣已接受安置之83位中低收入或低收入戶長輩至長期照顧機構，獲得妥善之照顧。

明基材料股份有限公司董事長陳建志表示，我們在雲林已經11年，持續在此投資、創造就業機會以及對員工與鄉親的照顧，比如購買雲林農產品，並且對兒童科學營在偏鄉開課給予教育，我們都持續會做，也希望從各個面向來幫助雲林鄉親，雲林在地的不管是年輕人照顧或老人、小孩，我們都願意付出。

雲林縣長張麗善表示，感謝明基材料股份有限公司陳董事長帶隊捐贈醫療級防漏中單，來照顧雲林縣長者前輩，尤其是臥床後假設沒有辦法妥適照顧，一旦褥瘡可能會產生多後遺症，透過醫療級防漏中單，材質相當棒，防水防漏、還有抗菌防塵蹣，甚至相當透氣，長者前輩在舒適中單保護下，可以得到舒適照顧，我們已經將民基材料公司捐贈1000份，捐給雲林縣內低收入戶、中低收，在長照機構接受安養長者前輩，

最重要2009年來到雲科工，不斷擴廠也增加我們就業機會，他們善盡企業責任，秉持回饋鄉里心情，也對小農，農產品，每次在農產品過剩協助農民解決問題，同時在平時也捐贈火災警報器，甚至這次捐贈防漏中單醫療級，善行義舉不落後，對地方關心我也相當感謝，同時預祝民基材料有限公司在陳董事長帶領下蓬勃發展，創造更多就業機會，在雲林鄉親支持下，繼續在雲林深耕。

社會處處長林文志指出，雲林縣65歲以上年長者截至2020年6月底人數約12萬7654人，高齡化比率達18.79%位居全國第三，目前雲林縣老人福利機構數量已成長至42家機構，提供2063床位，針對家中無親屬可提供照顧之中低收入及低收入戶失能長輩，透過縣府協助安置至於簽約之長期照顧機構，透過長期照顧機構之專業照顧，使生活自理能力缺損之失能長輩，得到更優質舒適且尊嚴完整的照顧。

▲明基材料股份有限公司董事長陳建志回饋家鄉雲林縣，代表公司捐贈雲林縣政府1000份透氣透濕、環保無毒之「醫療級防漏中單/看護墊」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲明基材料股份有限公司於雲林設廠11年，持續在雲林投資、創造就業機會以及對員工與鄉親的照顧」。（圖／記者蔡佩旻攝）

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