台東縣政府關懷獨居老人　補助裝置緊急救援連線

▲▼ 高齡96歲的曹爺爺是台東縣第1位裝設縣府緊急救援連線服務的對象，今日適逢生日由縣長饒慶鈴陪同祝壽。（圖／記者楊鈞翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府關心縣內獨居長輩，8日特別前往台東市和平街曹玉洲老爺爺家關心，適逢曹爺爺的生日，長輩之子女孝心欲送緊急救援連線通報系統服務給父親當做生日禮物，饒慶鈴縣長也到府準備了敬老好視力眼鏡送給長輩，協助裝置緊急救援連線通報服務。

饒慶鈴表示，縣府積極推動獨居老人的關懷訪視及福利服務，透過政府與民間資源連結呼籲本縣65歲以上獨居長輩申請安裝緊急救援連線通報服務，提供獨居老人因患病需緊急救護者或遭受意外傷害等，可立即得到救護，更使長者免於孤寂與生活危難，享有安全、尊敬與溫馨的晚年生活。

社會處長陳淑蘭指出，獨居老人定義是指年滿65歲以上之單身獨居老人、2位夫妻或2老同居者，以目前居住之事實為依據。台東縣獨居老人更高達2776人之多，佔本縣老年人口7.5%。縣府推動獨居老人關懷服務，自今年7月起，緊急救援連線通報服務設備開放補助一般戶，服務費用每月1500元，政府補助70%每月僅需自付450元，高齡96歲的曹爺爺是本縣第1位開跑者，經由縣府緊急救援連線安裝服務可掌握曹爺爺的生活狀況及健康情形，使其子女安心於外地工作。



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