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華為5大新品發表：可通話手環、可隨時找到小孩的通話手錶逆襲亮相

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

特約記者洪聖壹／綜合報導

華為昨晚（7/31）一口氣公開 5 款新品，包括兩款新平板、一款升級款筆電、一支商務手環，以及讓人意外的新款兒童智慧錶，這些幾乎都是往年會在 IFA 期間亮相的產品陣容提前公開，可說是為新 Mate 系列旗艦手機提前暖身。

華為MatePad 10.8

全新的平板電腦配備 10.8 吋 IPS LCD 螢幕，解析度為 2,560 x 1,600 Pixels，而且就像 iPad 支援 Apple Pencil 一般，這平板也支援 M-Pencil 手寫筆，並且有專屬鍵盤配件，跟蘋果公司一樣面向的是目前最夯的線上教育市場。

華為MatePad 10.8 是個頂級平板，採用海思麒麟990 晶片組，該晶片組支援 5G，不過這部平板只支援 4G LTE，因為記者不在採訪場合，原因還不曉得。

該款平板跟上一代一樣，在兩側提供共四組揚聲器，每組揚聲器都結合了Harman Kardon調音技術、華為 Histen 6.1 技術，並且保留了 3.5mm 耳機孔、也有實體microSD卡槽，電池容量向上提升至 7500mAh，同樣透過單一 USB-C 傳輸孔供電與傳輸資料。

這塊平板拍攝組合跟上一代相同，有一個 800 萬畫素的視訊鏡頭，以及一顆 1300 萬畫素、光圈 f / 1.8 的主鏡頭，支援4K＠30fps的錄影，但是並沒有 AR 解決方案。

MatePad 10.8 重量 500 克，厚度來到 7.2mm，出貨搭載基於 Android 10 作業系統的 EMUI 10.1，支援華為共享、多屏協同等最新功能，除了支援 4G LTE 之外，WiFi 方面支援華為自家的 WiFi 6+ 解決方案，預計 8 月中旬上市，6GB/64GB 版本售價 2,400 元人民幣（約台幣萬元）、6GB/128GB 版本售價 2,800 人民幣（約台幣 1.15 萬元 ）。

華為暢享平板電腦2

華為同步推出一款平價版平板，搭載的是 12 奈米的海思麒麟710A 晶片組，電池容量 5100mAh，支援 10W 充電，只有兩個揚聲器，同樣保留 3.5mm 耳機孔，提供 4GB/64GB、4GB/128GB 兩種版本，售價人民幣 1600 元起（約台幣7,000元），同樣即日起在中國大陸開放預購、8 月中旬供貨。

華為TalkBand B6

華為 TalkBand B 系列的智慧手環跟三星Gear Fit 系列ㄧ樣配備曲面螢幕，不同的是它的主機可以隨時彈出作為藍牙耳機使用，一直以來都有相當忠誠的粉絲在使用，就連華為CEO 余承東都站出來喊話，表示自己針對該款產品設計提供許多建議。

全新一代 TalkBand B6 延續了智慧手環＋藍牙耳機的設計，但是外觀明顯好看很多，螢幕大小提升到 1.53 吋，面板同樣是 AMOLED，解析度為 326ppi，支援 Android 4.4 、iOS 9.0 以上的作業系統，當然也支援華為自家的HMS，整機提供 IP57 防水防塵等級。

由於本身具備耳機通話功能，除了軟體上跟 Apple Watch 一樣可以支援手環撥號、通話之外，TalkBand B6 內建麒麟A1 晶片，支援藍牙5.2，並且提供自家的雙麥克風降噪技術，不僅讓通話保持清晰不斷訊，還可以像是SONY藍牙耳機一樣，在通話時消除環境音、保留人聲。

新一代手環透過最新的 HUAWEI TruSeen 3.5 光學心率偵測器，可以用低功率的形式隨時偵測心率狀況，並且支援全新血氧飽和度（SpO2）偵測，提供全新HAUWEI TruSleep 2.0 睡眠品質追蹤功能，號稱可以解決 6 種不同的睡眠問題，而且還會提供「睡眠呼吸暫停」風險預測，並且跟多數智慧手環一樣，也提供女性生理週期管理、運動自動辨識等功能。

電力方面，手環的電池容量為 120mAh，耳機通話時間可以長達 8 小時，可以透過 USB-C 充電，官方宣稱充電10分鐘、通話4小時。

上市情報方面，附帶矽膠錶帶的版本起價為人民幣 1,000 元，金屬錶帶款式為人民幣 1,500 元，價格是小米手環5 的 5 倍左右，不過功能比較全面、設計相對精美，TalkBand B6 在全球市場的直接對手應該還是三星電子，預計 8 月 6 日先行在中國大陸市場推出。

華為兒童手錶4X

除了智慧手環，比較讓人意外的是華為再次針對兒童需求推出專用智慧錶，具備軍規 5ATM 的防水性能，整機重量卻只有 67.7 克，電池容量為 800 mAh，可正常使用兩天，使用華為省電模式下為 5 天，考量到方便性，充電方式是採用磁吸式快充，20分鐘內可以充滿 50% 的電力。

這款手錶同時具備 GPS L1/L5，GALILEO E1/E5a，Galileo，北斗和 QZSS L1/L5 的五模衛星定位技術，基本上手錶有開機的前提下，不管這孩子在戶外、山區還是室內、商場，都可以找到小孩，即使刮大風、下大雨都可以精準定位。

華為兒童手錶4X 配備 1.41 吋 AMOLED 螢幕（320 x 360畫素），手錶正面有一個 500 萬畫素的視訊鏡頭，而且還有一個 800 萬畫素的主鏡頭，並且支援 NFC 功能，可以使用中國大陸的支付寶購物。

值得稱讚的一點，華為還把它自豪的通訊技術放入這款華為兒童手錶4X 當中，讓手錶不但支援 4G LTE 還支援 VoLTE 技術，並且透過獨立的頻段放大器，提高手錶訊號接收能力，即使是在地下室、人潮擁擠的環境也能通話，其 4G 頻段支援超過 200 個國家、地區漫遊定位。

這款兒童手錶預計將於 8 月 19 日上市，價格為 1,400 元人民幣，約台幣 5,800 元。

MateBook D 銳龍版筆電

最後是MateBook D 銳龍版筆電，採用的正是 AMD 銳龍系列處理器，基本使用的是 7nm 製成的銳龍5 4000U，高階版本使用的是 AMD 銳龍7 4700U，螢幕占比也向上提升到 87%，同樣在鍵盤內使用內藏式鏡頭，支援華為分享、螢幕同步等功能，透過全新設計的 65W USB-C 口袋充電器，能夠在 30分鐘內把筆電充到 50% 以上，隨附的雙 USB-C 充電線也支援華為手機的超級快充，價格方面，14 吋版本起步價 4099 元人民幣，15 吋版本起步價 4199 元人民幣。

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