神岡8月6日「送肉粽」！走高速公路送出海　專家：母湯啊！要迴避

▲台中市神岡送肉粽。（圖／翻攝自臉書）

記者唐詠絮／台中報導

流傳在彰化鹿港「送肉粽」送煞傳統習俗，近年來傳到新竹及台中等地，6月底才有竹北舉辦送肉粽到鳳山溪，中市神岡區也將於8月6日「送肉粽」，路線沿著國道4號送出庄，網友議論紛紛「啥毀！要走高速公路」，對此民俗專家廖大乙指出，國道車多人也多，送煞不宜，尤其夜間視線不良，呼籲民眾一定要迴避。

這張「送肉粽」公告被轉貼到臉書各大群組，此除煞儀式是8月6日晚間9時至11時，出發地點為神岡區圳前里中山路附近，行經中山路至圳岸路，右轉神清路，左轉三民路，再直走圳前路，轉至國道四號神岡交流道送出庄。

公告同時也提醒居民與路人迴避，以免煞到自身安全，請鄰居居民關閉門窗，若真的遇到了也不要鐵齒，假如來不及閃避，可以側身面向民宅迴避，心中默唸阿彌陀佛等聖號，眼神避免直視送煞隊伍，敬請民眾務必配合。

有網友看出其中端倪，為何送煞要走國道4號，高速公路人車那麼多萬一有個閃失那該怎麼辦？對此廖大乙也說，送煞一定要走西，「一路歸西」平安送出海才算儀式完成，絕對不能往東更不能往山上，有縱虎歸山的含意。

廖大乙也說，此送煞路線是走東西向沒錯，但走高速公路較為不妥，尤其送肉粽都是在夜間進行，國道上車水馬龍，因此也建議可改走平面道路，為了讓儀式進行順利，但請民眾務必迴避。

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