煮綠豆湯「開蓋都變紅色」她崩潰求助！　內行點破2關鍵…長知識了

▲沒有參雜任何紅豆，煮出來卻是紅色。（圖／翻攝自爆系知識家）



記者黃可昀／綜合報導

夏天很多人會自己煮冰涼的綠豆湯來喝，清涼又消暑！一名女網友表示，她煮的綠豆湯雖然喝起來沒異狀，但每次顏色都會呈現「紫紅色」，明明自己是用純綠豆下去熬煮，沒有參雜任何紅豆，為何煮出來仍會呈現紅色？

原PO在臉書社團「爆系知識家」貼出照片，第一張照片看似一碗濃郁香甜的紅豆湯，但第二張照片湯匙撈出的卻是「滿滿綠豆」，雖然綠豆看起來煮的相當綿密，但照理來說，綠豆湯應該會是淡淡綠色，而且她使用的是冰糖並非黑糖，不會影響到湯的色澤，「我每次煮綠豆湯都會變紅色的湯，裡面只有加綠豆阿！」

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▲但喝起來一樣是綠豆湯的味道。（圖／翻攝自爆系知識家）



不少網友回應，他們也有過綠豆湯煮成紅色的經驗，有可能是以下2種原因，第一個是「放太久氧化了」，熬煮綠豆湯的過程如果沒加蓋，表皮物質會和空氣形成氧化作用，煮出來的湯會呈現淡淡紅色，「綠豆湯在烹煮過程中接觸空氣後會變紅，尤其是一直開蓋、翻攪綠豆～其實變紅還是可以喝的，只是氧化了而已」、「我用鐵鍋煮很多次也沒變紅，反而是放久了會氧化變紅。」

第二個就是「水質是鹼性」，自來水如果帶有鹼性物質，煮出來的綠豆湯顏色就會比較深，甚至帶有一點紅色，「碰到鹼性物質...自來水也會影響」、「正常的啊，因為水質也會影響。」