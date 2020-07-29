國二妹「被騙上床懷孕」離婚男每週都要：會負責！8千人看完反罵爆

▲國二妹懷孕，結局傻爆！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



網搜小組／劉維榛報導

「我妹才國二就被搞大肚子了！」一名網友透露，妹妹與男網友偷嚐禁果，事後男方搞失蹤，謊稱與朋友出國玩，氣得爸媽揚言提告。事後，妹妹還幫說情，「男友對我很好」，讓原PO看不下去，解釋真相「他只是想上妳！」正當劇情正高潮時，結局卻歪樓了，底下網友大罵「吼～認真就輸了！」

最近臉書《爆廢公社二館》瘋傳一篇超冗長故事，內文提到4個月前，讀國二的妹妹在手遊認識男友，兩人才聊3周就相約摩鐵見面，隨後每個週末都相約愛撫。直到日前，妹妹才向家人坦承月經3個月沒來，「我媽一度氣到想辭職在家管我妹！」

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妹妹透露，男生30多歲離過婚，因前妻無法接受他時常發酒瘋，原本他說會負責到底，也會來家裡提親，豈料如今搞失聯。爸媽知情後，氣得衝到男生家樓下質問，男方卻扯謊剛回國，強調正準備要打給妹妹。

爸媽打量男方外貌與住家模樣，根本認為對方在胡扯，「看起來窮酸樣又住套房，哪來的錢出國玩？」只見妹妹傷心一直啜泣，原PO只好當垃圾桶安撫情緒，同時也要妹妹出去聊聊散心。

只見妹妹還是替男友說情，「他對我很好」，而原PO拉回殘酷現實面解釋，「他只是想上妳」，此話一出不得了，妹妹暴走摔壞iPhone 11手機，「整個螢幕都破裂，而且都一條一條的，沒辦法觸控」，結果劇情超展開！

看完近600字故事後，原PO才真正切入正題，「我想問問FB的朋友們，有知道板橋附近哪裡可以修iPhone11螢幕的店面嗎？便宜的就好，感恩！」

▲網友狂翻白眼！（圖／翻攝爆廢公社二館）



超跳TONE的結局，讓底下近8千名網友轟樓反罵，「害老娘很認真的看完，準備開譙，結果只是要修手機」、「換我想衝到你家樓下撞門了」、「認真就輸了」、「這種文流傳好久了說」、「林爸以為要介紹婦產科，結果是要找修手機店」、「現在流行問人修手機，都要先繞一大圈的嗎」、「我忘了這裡是報廢，還很認真看完」。