幫買下午茶！男友遲到1hr「讓妳很有面子吼」　她笑：太會精算...網戰爆

▲下午茶激省近200元，男友超得意！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「男友太會精算讓我哭笑不得！」一名女網友透露，日前朋友來家裡作客，請男友幫買麥當勞，結果等1小時，他才姍姍來遲。事後友人離去，男友開心拿出價目明細，原價390元的餐點，經過他奔波來回買，竟可省下192元。文章曝光後，不少網友大讚「下午茶買到可以當晚餐了，蠻精打細算的！」

一名女網友在PTT曬出超強神隊友，她笑稱，日前朋友來家裡聊天，男友也剛好來，因此順道請他幫買下午茶。豈料，原PO閒聊了1小時，仍不見男友身影，「從他家騎車到我家大概20分鐘就可以到了。」

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所幸不久後，男友提著大包小包現身，一行人吃麥當勞吃到撐肚，等到好友離開後，男友隨即掏出一張餐點明細，得意表示「妳看我省很多～讓妳很有面子吼！」

照片可見，原PO求幫買「12塊雞塊、3杯可樂、3包小薯、1支蛋捲冰淇淋、1塊大麥克」原價為390元。原來男友1小時搞消失，竟是動腦筋搭配套餐，他靠著1+1組合、VIP神卡，再單點一支冰淇淋，總共竟只要198元，等於省了192元照樣把東西買齊。

原PO哭笑不得直呼，「突然記起來他這種愛省錢的個性才釋懷，他應該是為了省這快兩百多塊才遲到的，想問大家有沒有也很愛省的另一半讓你哭笑不得的事情？」

▲超狂明細曝光！（圖／翻攝PTT）



文章曝光後，大批網友看法兩極，「我也會算，省到就爽」、「完全不能接受餓肚子還吃軟掉薯條」、「他這麼晚才送到算有面子嗎」、「真的跪了！直接現省一半」、「省兩百要多花半小時…如果時薪超過四百就不值得」、「很摳的人願意花錢在妳身上，那是真愛」、「這樣算生活樂趣吧～不然省錢版在忙什麼呢，一堆精算大師」。

內行分析超狂購買法，「應該是走得來速三次買銅板美食＋使用得來速VIP卡，然後拿到三張熟客券之後再走一次得來速買蛋捲冰淇淋順便換大麥克的吧」、「建議你男友把錢存點點卡，現在消費有兩倍送，更省」、「這個是常態優惠，其實不算省錢」、「雞塊要抽4塊買一送一，等於8塊49啊，回去重買」、「他有點點卡、甜心卡跟鬧鐘APP 嗎？有的話能省更多，蛋捲冰可以用點數兌換」。

▼一派網友認為浪費時間！（圖／翻攝PTT）

