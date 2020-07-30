蘋果「機海戰術」搶市！傳明年推3款平價4G iPhone

▲蘋果傳將推出許多不同價格區間的iPhone機款搶市。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果iPhone 12系列機款預計將全面支援5G，不過據爆料人士「Apple Lab」說法，蘋果可能會在明年推出兩款平價4G iPhone，其中一款整體規格類似於iPhone 11，另一款則可能是iPhone SE的後繼機款。

根據Apple Lab的推文，該機款名稱未定，暫稱「iPhone 12e」預計會在明年3月推出，外型乍看之下與iPhone 11類似，具備後置雙鏡頭，搭載A14 Bionic晶片，採用LCD螢幕並有5.4吋及6.1吋兩種尺寸，起售價分別為549美元（約新台幣1.6萬元）及649美元（約新台幣1.9萬元）。

而除了「iPhone 12e」外，Apple Lab也釋出一款「iPhone SE（2021）」的消息。同樣為4G機款，規格方面，其將配備6.1吋LCD螢幕，搭載A13 Bionic晶片，後置1200萬畫素單鏡頭，售價499美元（約新台幣1.47萬元）。

iPhone SE (2021) - coming 2021

- Screen - 6.1’’, IPS(LCD)

- Cellular - 4G(LTE)

- Unlock - TouchID in power button

- SoC -A13 Bionic

- RAM - 3GB RAM

- Camera - Single 12MP

- Price - 499$



- Concept designer: @aaple_lab

- Source: @omegaleaks, @aaple_lab

- Tags: #Leaks #Concept pic.twitter.com/MgJCFNs97r — Apple Lab (@aaple_lab) July 26, 2020

值得一提的是，根據Apple Lab釋出的選染圖，iPhone SE（2021）沒有瀏海，前鏡頭採用螢幕打洞設計，並有著與電源鍵結合的指紋辨識Touch ID功能。

這些消息都未獲蘋果證實，但若消息屬實，則可能意味著蘋果「機海戰術」策略定調，推出許多不同價格區間的機款搶市。