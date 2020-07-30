蘋果「機海戰術」搶市！傳明年推3款平價4G iPhone

▲蘋果傳將推出許多不同價格區間的iPhone機款搶市。（圖／路透）
記者王曉敏／綜合報導
蘋果iPhone 12系列機款預計將全面支援5G，不過據爆料人士「Apple Lab」說法，蘋果可能會在明年推出兩款平價4G iPhone，其中一款整體規格類似於iPhone 11，另一款則可能是iPhone SE的後繼機款。
根據Apple Lab的推文，該機款名稱未定，暫稱「iPhone 12e」預計會在明年3月推出，外型乍看之下與iPhone 11類似，具備後置雙鏡頭，搭載A14 Bionic晶片，採用LCD螢幕並有5.4吋及6.1吋兩種尺寸，起售價分別為549美元（約新台幣1.6萬元）及649美元（約新台幣1.9萬元）。
iPhone 12e - coming March 2021— Apple Lab (@aaple_lab) July 24, 2020
(Name not confirmed)
- LCD 5.4", 6.1’’
- 4G (LTE)
- FaceID
- A14 Bionic
- 4GB RAM
- Dual 12MP Camera
- 5.4"- 549$, 6.1’’- 649$
- Concept designer: @aaple_lab
- Source: @aaple_lab, @omegaleaks
- Tags: #Leaks #Concept #IPhone12 #AppleTV #TV6 pic.twitter.com/oHK3npVJlS
而除了「iPhone 12e」外，Apple Lab也釋出一款「iPhone SE（2021）」的消息。同樣為4G機款，規格方面，其將配備6.1吋LCD螢幕，搭載A13 Bionic晶片，後置1200萬畫素單鏡頭，售價499美元（約新台幣1.47萬元）。
iPhone SE (2021) - coming 2021— Apple Lab (@aaple_lab) July 26, 2020
- Screen - 6.1’’, IPS(LCD)
- Cellular - 4G(LTE)
- Unlock - TouchID in power button
- SoC -A13 Bionic
- RAM - 3GB RAM
- Camera - Single 12MP
- Price - 499$
- Concept designer: @aaple_lab
- Source: @omegaleaks, @aaple_lab
- Tags: #Leaks #Concept pic.twitter.com/MgJCFNs97r
值得一提的是，根據Apple Lab釋出的選染圖，iPhone SE（2021）沒有瀏海，前鏡頭採用螢幕打洞設計，並有著與電源鍵結合的指紋辨識Touch ID功能。
這些消息都未獲蘋果證實，但若消息屬實，則可能意味著蘋果「機海戰術」策略定調，推出許多不同價格區間的機款搶市。