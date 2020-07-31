《德國之聲》獨家報導李登輝「兩國論」　記者回憶震驚：精心策劃

▲當年「特殊國與國關係」即由李登輝提出。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社記者林育立柏林30日專電

前德國之聲記者克納伯對於21年前專訪總統李登輝一事記憶猶新，他今天接受中央社專訪時說，李登輝的「兩國論」顯然經過精心策劃，因擔心美國反彈，才選擇透過德國媒體提出。

1999年7月9日，李登輝接受德國之聲（Deutsche Welle）亞洲部主任克納伯（Günter Knabe）專訪時表示，中華民國建立以來一直都是主權獨立的國家，1991年修憲以來，已將兩岸關係定位在國家與國家的關係，或至少是「特殊的國與國的關係」。

這個被外界稱為「兩國論」的主張震驚台海兩岸和全球，吸引各國媒體爭相報導，也間接讓德國之聲聲名大噪。

克納伯接受中央社記者訪問時，首先表明要對李登輝過世表示哀悼，並向他的家屬表達慰問之意。

克納伯說，他當年原本以為是一般的訪問，沒想到成功採訪到震驚世界的獨家新聞，現在回想起來可說是記者生涯的驕傲。事後他才發現，李登輝的幕僚規劃了一年多，參考冷戰時期東德與西德交往的經驗，並且刻意選擇透過德國媒體提出兩國論。

東、西德在1972年簽署基礎條約，規範互不隸屬的特殊國與國關係，隨後互設代表處並一起加入聯合國。

李登輝沒有接受影響力廣大的美國媒體訪問，而是刻意透過在當時規模還不大的德國之聲提出兩國論，克納伯研判，原因是擔心美國視兩國論為挑釁。

克納伯對當年訪問的景象仍記憶猶新。他說，李登輝待人隨和，身材高大卻一點架子也沒有，是一位讓人印象深刻的偉大政治人物。