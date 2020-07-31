李登輝臨終沒人敢拔管！曾文惠「關鍵一句話」決定放手　忍悲痛喊停藥

▲李登輝30日19時24分病逝於台北榮總 。（圖／ETtoday新聞雲）

記者蔡儀潔／綜合報導

前總統李登輝因多重器官衰竭，30日在台北榮總辭世，享耆壽98歲，而在他離世前，病房內沒人敢做出「拔管」決定，最後是因夫人曾文惠「不忍老伴太苦」，強忍悲傷，傍晚與家屬共同決定停止用藥。

李登輝2月8日因喝牛奶嗆到引發吸入性肺炎，持續發炎、頻繁發燒，肺積水無法完全排除，長期住在北榮中正樓22樓的總統病房，僅能以抗生素控制，多處於昏睡狀態，期間北榮和主治醫師封口不談病情。

李前總統在30日晚間7點24分逝世。北榮表示，李前總統2月17日傍晚，坐輪椅於病房區活動時，突發心因性休克，經CPR急救後使用呼吸器。由於李前總統已屆高齡，又有多重慢性疾病，抵抗力弱，住院期間反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭。

▲李登輝車隊移靈。（圖／記者黃克翔攝）

據《風傳媒》30日報導，李登輝病逝前，沒人敢做出「拔管」的決定，家屬、院方都不敢，但因院方婉轉告知，病情至此已難好轉，繼續治療只是拖著，再加上李登輝臥病在床近半年，讓曾文惠有感「老伴太苦了」，強忍悲痛，在昨傍晚與家屬共同決定「停止用藥」。

北榮表示，李登輝臨走前，包括曾文惠在內所有的家人都到場，夫人整段過程都很難過。兩人這段姻緣維繫超過71年，每次李登輝因病住院要動手術前，都會牽著曾文惠的手禱告，二人鶼鰈情深，可見一斑。

「如果有一天我要走了，我一定要在走之前，緊握妳的手，謝謝妳一輩子的照顧，我會好好的走，因為在妳的扶持和陪伴下，我已經非常滿足，沒有遺憾。」前總統李登輝生前曾以這段話，道出對妻子曾文惠的愛。

▼夫人曾文惠回到位於翠山莊的住處。（圖／記者李毓康攝）