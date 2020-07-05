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台青西遊記／北工大「二刀流」連庭瑋　九局下的「棒球人生」拚進延長賽

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 記者曾俊豪／北京報導

北京北方工業大學2013年到台灣下「英雄帖」，以「特招」也就是體保生的方式，網羅8名高中畢業生在隔年入學，這8個人也是第一批參加大陸大學棒球隊的台灣學生。6年多的時間過去，當初身先士卒的8個人，有6人留在大陸從事棒球相關工作，來自桃園的連庭瑋便是其中之一，他現在的身份是北京理工大學附屬小學棒球隊的教練。

1月份的北京，非常寒冷，氣溫在零到5度之間徘徊，《ETtoday新聞雲》跟連庭瑋的採訪就在這樣的氣溫下進行。為了拍攝他教學的過程，採訪那天，記者來到北京北五環內的仰山公園，一到現場才發現，他們運動的場地並不是棒球場，而是一個五人制的迷你足球場，某種程度也代表棒球運動在大陸，目前仍不像足球或籃球普及。

▲▼台青西遊記,連庭瑋,棒球,棒球培訓,棒球市場,棒球教練。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼連庭瑋學生時代是能投擅打的「二刀流」。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼台青西遊記,連庭瑋,棒球,棒球培訓,棒球市場,棒球教練。（圖／記者曾俊豪攝）

週末到校外教球，嚴格來說，也是連庭瑋的「本業」。原來，雖然他是理工大附小的棒球隊教練，真正的「老闆」卻是同啟新星棒球俱樂部，這間俱樂部成立於2014年，負責人之一的王萌，曾是北京猛虎隊的投手，褪下戰袍後，目前致力於推廣棒壘球運動。

連庭瑋說，自己高中就讀宜蘭中道中學，畢業後原本要報考北體，不過沒有考上，後來得知北工大招攬台灣學生，便決定到北京讀書、打球。當時一週得練球四天，大二那年，他開始出去打工，也就是到現在任職的同啟新星棒球俱樂部工作。畢業後，由於俱樂部與學校有合作關係，便到理工大附小當教練。

▲▼台青西遊記,連庭瑋,棒球,棒球培訓,棒球市場,棒球教練。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼連庭瑋從學生時代就到棒球俱樂部打工，累積執教經驗。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼台青西遊記,連庭瑋,棒球,棒球培訓,棒球市場,棒球教練。（圖／記者曾俊豪攝）

談到自己當初的決定，連庭瑋說，即使從來一遍，還是會選擇到北京，「也有想過在台灣讀大學，也想過繼續打球，但是後面發覺可能打球的人太多，而且如果我真的想打球的話，能打到幾歲？能不能打到職業？我覺得我打不了職業。」

如今看來，他的決定是正確的。連庭瑋表示，2017年開始在北京兼職教球，這些年看下來，明顯感受到棒球運動的成長，「北京當時就20幾支隊伍而已，現在已經成長到60幾支隊伍，如果按年級來分的話，可能有到100多支隊伍，所以我覺得發展速度其實挺快，就在這三年的時間裡面。」

▲▼台青西遊記,連庭瑋,棒球,棒球培訓,棒球市場,棒球教練。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼北京棒球市場仍在成長階段。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼台青西遊記,連庭瑋,棒球,棒球培訓,棒球市場,棒球教練。（圖／記者曾俊豪攝）

然而，即使發展速度快，大陸棒球的普及與台灣相比，仍有不小差距，最明顯的例子就是在招生的時刻，一般家長往往想把小孩送進足球、籃球或羽球等，棒球永遠不是第一選項。連庭瑋表示，自己會盡力去說服家長，表示棒球是一項團體運動，並且非常重視紀律，希望家長能把小孩交給他們。

此外，兩岸棒球的氛圍也是差距之一。他舉例，為了讓學生理解，在大陸教學必須要解釋「為什麼？」，「像防守的時候，要解釋像蹲馬步一樣，屁股往下坐，防守時還要像猴子一樣，亂跳亂跳，但是以前教練不會這樣教，教練就說，要蹲下，你要從側面移動。」

▲▼台青西遊記,連庭瑋,棒球,棒球培訓,棒球市場,棒球教練。（圖／記者曾俊豪攝）

▲當年8名台灣體保生中，有6人仍留在大陸從事棒球相關工作。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼台青西遊記,連庭瑋,棒球,棒球培訓,棒球市場,棒球教練。（圖／記者曾俊豪攝）

事實上，連庭瑋當年在北工大棒球隊打球，執教的正是棒球名將、前兄弟象總教練江仲豪，在他指導下，北工大棒球隊在2017年和2018年兩度奪得海峽兩岸學生棒球聯賽大學甲組冠軍；而連庭瑋也承襲江仲豪的執教功力，2019年他帶領理工大附小奪得全北京冠軍，2020年則打到八強。

連庭瑋說，在他們8個人之後，常常有學弟請教是否應該登陸，「我跟他們講的很明確，如果還想繼續打球，還有夢想的話，不要來；如果想要走不一樣的路，我建議你來，因為來這邊，打球變成是興趣愛好，最重要是可以提早進來棒球圈，即使想做別的，大陸市場還是很大。」

當記者問到，有沒有想過，當初若是沒有到北京，現在在台灣會是什麼樣子？他笑笑的回答，「可能就到工地打工，去餐廳幫忙打打雜，因為我這個人也沒有多大夢想，也沒有說想當什麼CEO。」連庭瑋給了一個相當逗趣的答案，言語間，卻也透露留在台灣可能面臨的窘境。

▲▼台青西遊記,連庭瑋。（圖／林哲宇製）

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