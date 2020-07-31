這不是IKEA！義大利設計師打造華麗臥房展示區　擺飾藏人臉更吸晴　

義大利設計師 Elena Salmistraro 近期與瑞典平價居家品牌IKEA合作，運用米蘭店的一間臥房展示區，再活用IKEA店內各種家具家飾，擘劃出精緻且有義大利奔放明豔氣息的居家佈置。對IKEA來說，這次合作亦是別開生面，因為這是品牌首度邀請外部設計師為旗下產品規劃與陳設展間。

事實上Elena Salmistraro是義大利家喻戶曉的設計師，她強烈而帶些荒誕怪譎的風格，讓追隨她設計的人們，好惡光譜分布顯得兩極化，事實上，Elena Salmistraro的家具家飾以及服飾等，飽和明亮的色彩在稠稠穰穰幾何圖形組合下，往往帶有某種民族風格。

像是2019年她為家具品牌 Altreforme所打造的Grifo鋁製衣櫃，走出金屬那種極簡清鑠的韻味，並以勇士拯救公主的故事，打造出帶有雌雄、陰陽之別的衣櫃系列，擬人化的外觀，讓人想到部落神話和耆老口中吐出的軼聞傳說。或是和Bosa合作的Primates陶瓷花瓶，以儼如猿猴面具的造型，重新演繹了花器的形體。

這樣風格放逸不羈的Elena Salmistraro，面對IKEA以簡為美、形隨機能、邏輯又理性的北歐美，她依舊不改顏色，活用既有的產品而暢快摛展出氣象繽紛、愛嬉鬧又帶點擬人化的陳設語彙，從遠瞻看這處臥房展間，其活潑歡快又帶點諷刺性的調性闐溢滿室。

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