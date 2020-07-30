戶外露出女王現身GU！10萬追蹤者強壓「台中米娜」　超狂PO文：裸露特別興奮

▲暱稱「薇安安」擁有10萬追蹤者，被封為女神，自稱不靠裸拍營利，純粹興趣分享 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

日前推特一名暱稱「台中米娜」女子，到IKEA賣場裸拍，引起網友及警方關注，另一名擁有10萬追蹤者的「薇安安」，因擁有穠纖合度的身材，加上大膽地在「家樂福」、「GU」等賣場裸露，被封為女神，更自稱不靠裸露營利，戶外展露裸體特別興奮，但警方目前已鎖定擴大偵辦中。

▼在家樂福裸拍 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

「台中米娜」今年3月在推特設立帳號，靠著野外露出、情慾自拍，短短4個月就吸引2.8萬人追蹤。她在個人簡介表示，自己的身材是「161/50/34D」，歡迎情侶、夫妻、單女一起交流認識，「露出照是興趣，作品分享，歡迎斗內（捐款）！」

但另一名在推特擁有10萬追隨者的「薇安安」，因擁有穠纖合度的身材，加上大膽地在「家樂福」、「GU」等賣場裸露，被封為女神。她還貼文說「我不缺錢，也不需要靠這個營利，純粹興趣分享」，更說「暴露是我的興趣，每在戶外展露裸體，身體就特別興奮」

警方表示，目前已鎖定擴大偵辦，不排除追蹤帳號IP位置，傳喚女子或同行拍攝者到案說明，若情節屬實，將依妨害風化罪送辦，要杜絕裸拍歪風。

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▼在「GU」服飾賣場裸拍 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）