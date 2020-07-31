台版MeToo「沒發聲不代表沒發生」　綠議員：地位優勢擁有較多資源作武器

▲台版MeToo「沒發聲不代表沒發生」運動。（圖／翻攝自沒發聲不代表沒發生臉書）

實習記者高琳景／綜合報導

新北市衛生局女職員墜樓事件，喚起民眾對女性在職場上受到不平等對待的議題，許多女性明明不想要，但在權力面前卻不敢不從，臉書粉絲專頁「沒發聲不代表沒發生」近日發起響應活動，號召民眾用自身力量喚起大家更重視女性職場議題。

標榜「台版MeToo」的「沒發聲不代表沒發生」運動，近日在臉書發起響應活動並發文表示，這項運動是希望不要再有下個用死來揭露真相的女性，雖然對於司法偵辦「不失望」的機率很渺小，但還是希望可以喚起社會大眾對被害人的關注。

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3年前的林奕含和今年7月的林于仙，皆是受到性騷擾然而卻不敢發聲，最後選擇以自殺的方式將真相公諸於世，由於性騷擾過程難蒐證，加上雙方實力懸殊，甚至在事件爆發後容易被認為是「第三者」，讓被害人無力反駁，導致惡狼難被揭發。

台北市議員戴瑋姍在臉書發文表示，「師生、上司下屬、客戶」最常發生權勢性侵的不對等關係，社會地位優勢的加害往往擁有較多的資源作為武器，迫使被害人「合意」性交，或侵害後讓其乖乖噤聲。

另外粉絲專頁也發文表示，希望透過小小力量來引起有發聲權的人來支持，無論是從立法、社會倡議或是教育都能一起改變，讓更多被害人發出聲音，議題一出也受到民眾熱烈迴響，紛紛上傳自己「擦指甲油手指並遮住嘴巴的照片」。

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