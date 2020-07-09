首爾市長留遺書關機失聯…秘書爆「上任就被性騷擾」：他一直傳照片

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首爾市長朴元淳留遺書關機失聯…秘書爆「上任就被性騷擾」：他一直傳照片

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▲▼南韓首爾市長失蹤,朴元淳。（圖／路透）

▲朴元淳關機失聯，警方證實「有接獲騷擾指控」。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

南韓首爾市長朴元淳9日留下遺書後失聯，手機保持關機狀態，目前仍未被發現蹤跡。對此，首爾警方證實，曾接獲市政廳秘書的指控，從就職開始，就不斷遭到朴元淳的性騷擾，且受害者不只一人，目前案件仍在進一步偵辦當中。

綜合韓媒報導，首爾市政府9日上午10點40分公告，由於朴元淳有不得已的因素，取消當天所有行程，包括下午接待總統直屬國家均衡發展委員會重要官員的行程。

不過，公告發出不久，朴元淳就傳出失聯的消息。對此，市政府則說，市長9日是以身體健康因素為由請假，詳情仍在了解當中。朴元淳的女兒感到相當不安，通報警方處理，以找尋父親的下落。

當地警方接獲報案，立刻透過追蹤定位，發現朴元淳手機最後位置，位在城北區芬蘭大使館附近，因此在附近的公園展開搜索，同時也對是漲官邸展開搜查。

▼朴元淳捲入性騷擾疑雲，現在又關機失聯。（圖／記者謝婷婷攝）

▲首爾市長朴元淳2015年接受《ETtoday東森新聞雲》專訪，暢談「省下一座核電廠」計畫。（圖／記者謝婷婷攝）

過了沒多久，警方在官邸內找到朴元淳的遺書，不排除輕生的可能性。事後，有消息人士說明，朴元淳失蹤前不久，有名市府秘書室女員工向警方告發，長期受到市長性騷擾，朴元淳失聯跟這起案件可能有關係。

對此，當地警方證實，8日確實有收到控告，一名市府員工從2017年開始擔任朴元淳秘書，接著長期受到性騷擾，且除了肢體接觸，還曾多次收到手機訊息，都是朴元淳的照片。

該名秘書還向警方說，他不是唯一一名受害者，除了他以外，還有多人受到騷擾。至於事情是否屬實，警方仍在詳細調查當中，而市長朴元淳也是傳喚對象之一，但目前仍未找到朴元淳的蹤跡，詳情仍待進一步釐清。

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