黃國昌悼念李登輝：謝謝您的奉獻　讓台灣邁向民主之路

▲黃國昌悼念李登輝。（圖／翻攝黃國昌臉書）

記者黃巈禾／台北報導

前總統李登輝30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲，消息傳出後，震驚國內政壇與國際社會友人。對此，前立委黃國昌第一時間在臉書悼念，「緬懷李總統，謝謝您的奉獻，讓台灣邁向民主之路」。

北榮表示，李前總統109年2月8日晚間，於家中進食時不慎嗆咳，因呼吸困難，緊急送到臺北榮總，檢查發現有吸入性肺炎及心臟衰竭，後續合併兩側肺部肋膜積水及急性腎損傷，由醫療團隊全力照護。

北榮指出，2月17日傍晚，坐輪椅於病房區活動時，突發心因性休克，立即進行CPR急救後使用呼吸器。由於李前總統已98歲高齡，本身又有多重慢性疾病，抵抗力弱，住院過程中反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，雖經醫療團隊全力救治，仍無法挽回，於7月30日19時24分與世長辭，李前總統家屬對於醫療團隊辛苦照顧及總統、副總統、行政院長等各界關心，表達誠摯感謝。

李登輝出生於1923年，由於他是落實台灣民主改革的重要領袖，因此一度被美國《時代》雜誌稱為「民主先生」，支持者則稱他為「台灣之父」，認為他執政時期的政策對台灣經濟和民主發展做出重大的貢獻；但反對者批評他是「台獨教父」，認為他在執政末期讓兩岸關係呈現緊張氛圍，同時也是因為他，國民黨才會在2000年首度失去政權。