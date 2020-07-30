香港民主派12人參選資格被取消　陸委會：離專制越來越近

▲香港民主派日前就立法會初選，進行投票。（圖／路透社）

記者陳政錄／台北報導

港府今日證實立法會選舉延期一年，且12名民主派參選人已獲選舉主任通知，被取消參選資格，對此，陸委會今晚發表聲明直言，此舉「侵犯人民參政權利，讓香港選舉恐淪為國際笑柄，也讓香港離專制政權越來越近。」

陸委會副主委兼發言人邱垂正今天下午說，公平、公正、自由的定期選舉，是民主制度的重要基礎，當前香港情勢受到國際社會高度關注，相關方面應避免不正當的、技術性的操作，干擾、侵害或限縮港人的參與及公民權利，政府也會持續關注情勢的發展。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正主持30日陸委會例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

香港特別行政區政府強調，選舉主任依法審核報名的人，旨在確保選舉過程符合《基本法》，非政治審查、限制自由或剝奪參選權；但港府也提到，不排除會有更多的人被取消資格。香港中聯辦稱，此決定是根據《基本法》和香港《國安法》作出，理據充足，合法合規。

香港民主派認為，這是有史以來最大規模的選舉打壓，也無視了日前民主派舉辦初選時，超過60萬人參與投票的民意。

陸委會今晚聲明表示，妄加箝制港人的參政權利，非但無助於香港情勢穩定，勢將引發更大爭議與批評，同時也要為香港的沉淪負最大責任；港府宣稱此並非政治審查或限制言論自由，更是「此地無銀三百兩」。

另對於香港大學法律系副教授戴耀廷，因參與和發起「佔中」，為民主派知名學者，於日前遭港大決議不續聘，邱垂正也說，該決定有違程序正義，對此感到遺憾，也希望香港能繼續保有學術自由，不受政治力量干預。

據了解，被取消參選資格的香港民主派立法會議員參選人包括黃之鋒、袁嘉蔚、劉穎匡、岑敖暉、何桂藍、楊岳橋、郭家麒等佔中、反修例示威領袖，還有現任立法會議員。

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