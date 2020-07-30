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港府再出大絕招！取消黃之鋒等12位泛民派立會參選資格

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▲▼黃之鋒。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃之鋒。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

香港立法會即將在9月進行改選，選舉提名則將在7月31日結束，不料包括黃之鋒在內，最少有12名泛民及公民黨已報名人士在30日被通知取消參選資格（DQ），而原定在9月6日進行的選舉也將押後一年舉行。

根據《香港01》報導，多名報名參選的本土派參選人在30日下午收到各選區選舉主任的信件，宣布被取消參選資格，但並非所有參選人，都知道被取消資格的原因。

據悉，從學運出身的超區參選人岑敖暉也被取消了資格，區議會(二)選舉主任李翱全解釋，岑敖暉曾多次求助於外國政府，以干預香港特別行政區的事務，更曾簽屬反對「港版國安法」的聲明，足以證明客觀角度上，無法意圖擁護港版國安法與效忠港府，故決定取消參選資格。

▲黃之鋒提名被裁定無效。（圖／翻攝自Facebook／黃之鋒 Joshua Wong）

▲黃之鋒提名被裁定無效。（圖／翻攝自Facebook／黃之鋒 Joshua Wong）

此外，黃之鋒在2019年的議會選舉中就曾遭取消參選資格，此次選舉再次被取消資格，對此，他稍早在臉書上表示，正與律師團隊研究選舉主任的理由，「政權大規模取消參選資格的舉動，無異於選舉舞弊，國際社會對是次中共的舉動，定必看在眼內。同時間，這次DQ規模超出所有人的預計範圍，形勢確是嚴峻的。」

黃之鋒強調，絕不意外，政權的下一步，就是借疫情來取消選舉，以「臨時立法會2.0」為軍政府開路通過惡法，正式廢除僅餘制衡的權力，鋪路讓香港步入「萬年國代 2.0」的黑暗時代。

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