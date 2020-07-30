兩岸交流轉「視訊」　邱垂正：涉陸黨政軍、政治性內容須報備

▲今年台北上海雙城論壇以視訊方式進行。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，包括日前台北上海雙城論壇，以及近日的多起兩岸青年、學校交流，都改採「視訊」舉辦，但為避免過程中觸碰紅線，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，若與陸方黨政軍機關進行任何形式的合作，或與陸方涉及政治性內容的合作行為，需向主管機關申請報備。

據媒體報導，日前花蓮縣秀林鄉和平小學與大陸廣西桂林市橋頭小學與和平小學，透過視訊舉行「台灣少數民族青少年桂林文化體驗營雲端互動交流活動」，過程中提到「兩岸一家親」論述。

對此，陸委會於當時回應稱，視訊交流仍應遵守「兩岸條例」規範，涉規範之行為，應向主管機關申請許可後始得為之。

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正主持30日陸委會例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

邱垂正今天在主持例行記者會時表示，政府支持所有合於規範、秉持對等尊嚴、不涉任何政治前提的兩岸交流，「我們反對中共以政治操弄兩岸交流、侵蝕我主權及自由民主體制，我們不希望台灣各界參與中共的統戰活動。」

因此對於今年海峽論壇等，預計也將改採視訊舉行，邱垂正說，雖目前為止，還未有海峽論壇舉辦的時間和方式訊息，但陸委會認為，海峽論壇迄今的「統戰」性質沒有改變，政府仍會提醒民眾與團體，不要輕易參加海峽論壇的相關活動。

他強調，政府政策禁止個人或團體，以任何形式參加涉及消滅中華民國、一國兩制台灣方案、中共民主協商等迎合中共的統戰活動，民眾從事兩岸交流應注意兩岸條例規範、社會觀感。

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