涉掏空遠航35.9億…張綱維押4月想輕生：媽媽是活下去的勇氣　遭裁定延押

▲張綱維30日出庭感嘆，羈押4個月期間「想輕生上千百次」請求交保，法院裁定繼續羈押。（圖／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

遠航董事長張綱維，涉嫌以假財報、爛尾樓作擔保貸款方式，掏空遠航35.9億元，最後導致遠航周轉不靈，去年底無預警停飛遭廢照，台北地檢署認定張為圖私利，想將自己樺福集團的債務，通通倒給遠航，30日依違反《證交法》、《銀行法》等多項罪名起訴張綱維；張綱維出庭時感嘆羈押4個月期，他有過上千百次輕生念頭，「母親是他唯一活下去的勇氣」，表示最多只能借到1000萬交保金，北院裁定他繼續羈押。

張綱維今日於移審庭上，全盤否認檢方起訴罪刑，針對檢方控訴他從接觸重整時，就以不實資訊欺騙法院取得資格，又掏空遠航去補自己樺福集團的債務，及用小坪頂爛尾樓作擔保借貸等罪狀，一一替自己辯護，並感嘆自己從小到大，連支學校警告都沒被記過，如今不僅身家全被扣押，名譽更是盪到谷底，讓他在羈押4個月期間，有過上百千次輕生的念頭，如今母親是他唯一活下去的勇氣，希望能夠交保。

但檢方認為，張綱維於遠航經營期間，只是不斷拿錢填補自己樺福集團的債務，今日不僅全盤否認犯罪，於先前紀錄中更顯示他有逃亡可能，建請法官延押，另外，張綱維雖說最多只能借到1千萬，但有證人表示，張綱維一出去會先還另位張先生5000萬元，認為張綱維可輕易湊出5000萬元，請法院若要裁定交保，要將這點考慮進去。

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涉掏空35.9億遭訴…張綱維不認罪嘆：悔接遠航 檢：他只想把債都倒給遠航